Jornalista e escritor Marcelo Cavalcante fala sobre café, futebol e livros

Café e futebol, o que tem em comum? Quais as conexões entre as duas paixões do brasileiro? Para falar sobre o tema, o barista Alan Cavalcanti e o âncora Jota Batista conversaram com o jornalista esportivo Marcelo Cavalcante um apaixonado por café e futebol para ajudar a desvendar as conexões entre a segunda bebida mais consumida do planeta, com o esporte mais coletivo do mundo, no Conexão Café desta quinta-feira (9), transmitido pela Rádio Folha 96,7 FM.



Durante a entrevista o jornalista Marcelo Cavalcante falou que sonhava em abrir uma cafeteria.

“Sou fascinado por estes ambientes de cafeteria. Sou fascinado pelo cheiro, o ambiente é muito legal, parar, sentar e conversar. Cheguei até a alinhar parcerias com amigos para tentar fazer uma coisa voltada pra isso”, explicou Marcelo Cavalcante.

Marcelo Cavalcante também disse que fez um evento chamado: Futebol, café e arte.

“Em 2014, nas véspera da Copa do Mundo, reuni várias facetas como música, camisetas, livros, álbuns de figurinhas e futebol de botão. Tudo isso em uma cafeteria e passamos o dia tomando café e fazendo essas brincadeiras”, finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.





