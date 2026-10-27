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LIVRO Jornalista pernambucana lança livro "Meias#Verdades" sobre desinformação e fake news no Recife Obra baseada em pesquisa de doutorado apresenta estratégias para combater a desinformação e será lançada nesta quarta-feira (28), na Livraria do Jardim, com apresentação de jogo digital educativo

A jornalista e pesquisadora pernambucana Karoline Fernandes lança, nesta quarta-feira (28), às 19h, o livro "Meias#Verdades: aprenda a desmascarar táticas de desinformação e combater as fake News", na Livraria do Jardim, no Recife. A obra apresenta conceitos atuais sobre desinformação e estratégias para prevenir a manipulação no ambiente digital. A autora defende o uso do método prebunking, que busca preparar as pessoas para reconhecer informações falsas antes de serem expostas a elas.

Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a jornalista Karoline Fernandes, que destaca um dos pontos importantes que leva as pessoas à desinformação.

“A gente sabe que, na verdade, a desinformação, esse problema, ele está muito mais associado às nossas emoções do que às nossas razões. Quando a nossa emoção tá lá em cima, a razão vai lá para baixo.”, afirma Karoline Fernandes

O lançamento contará com um bate-papo mediado pela jornalista e pesquisadora Ana Veloso, também da UFPE. Na ocasião, Karoline apresentará a versão alfa do jogo digital Meias#Verdades, desenvolvido para combater a desinformação. A ferramenta é voltada ao treinamento de crianças e adolescentes para identificar táticas de manipulação on-line. O jogo está sendo desenvolvido pela startup Literacia Edu e tem previsão de lançamento nas lojas de aplicativos ainda em 2026.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O livro é resultado de sua tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Está disponível para venda na Livraria do Jardim, no Recife, e no site da Amazon, nas versões física e digital, em formato Kindle.

Serviço:

Lançamento do livro Meias#Verdades: aprenda a desmascarar táticas de desinformação e combater as fake News

Com Bate-papo com a autora Karoline Fernandes, sob mediação da jornalista e pesquisadora Ana Veloso.

Quarta, 28 de outubro às 19h

Local: Livraria do Jardim (Avenida Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife)







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