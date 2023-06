A- A+

ACIDENTE Jovem é resgatada de helicóptero após colisão com ônibus no Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife) Vítima estava presa nas ferragens e apresentava suspeita de trauma na coluna

Uma motorista de um carro que se envolveu em uma colisão com um ônibus no Km 109 da BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, foi resgatada nesta terça-feira (6), em uma ação conjunta do Núcleo de Operações Aéreas da PRF e do SAMU Metropolitano Recife. O veículo em que estava a jovem, de 26 anos, foi atingido na parte de trás por um ônibus que havia saído de Belo Horizonte em direção a Recife.

Por volta das 9h30, a central de regulação do SAMU foi acionada para atender uma colisão entre um ônibus e um carro, que deixou uma condutora ferida. Às 9h45 o helicóptero com a equipe da PRF e do SAMU chegou ao local para prestar socorro à vítima, que foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e estava com suspeita de trauma na coluna.

Em seguida, a mulher foi transportada com a equipe médica ao Campo do Derby, de onde seguiu de ambulância até o Hospital da Restauração.

Escreva a legenda aqui

Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado indicou que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.

Veja também

CANAL SAÚDE Junho Verde é o mês de conscientização da escoliose