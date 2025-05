A- A+

EDUCAÇÃO Jovem Pernammbucano é selecionado para Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica Franklin Costa, do IFPE Recife, é o único estudante do Nordeste e de Escola Pública a conseguir a vaga

Um estudante Penambucano participará da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que será realizada em agosto, na cidade de Mumbai, na Índia.



Franklin Costa, aluno do curso de Mecânica do Campus Recife, foi um dos escolhidos para integrar a equipe brasileira na competição, após se destacar entre mais de 250 mil participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).



“Ele é o único de escola pública da equipe, que é formada por cinco integrantes, e também o único do Nordeste. Parabéns Franklin, o IFPE está com você para a conquista de mais uma medalha olímpica científica”, afirmou o professor Guilherme Pereira, orientador do estudante.

Seleção brasileira no IOAA 2024/Foto:Oba/Reprodução Mídias Sociais

Franklin conta que sempre foi um curioso quando o assunto envolvia Ciência. Desde criança, um de seus entretenimentos preferidos era assistir canais do YouTube e documentários voltados à divulgação científica.



“Foi a partir desse tipo de conteúdo que tomei conhecimento, ainda que superficialmente, sobre o que seria a Astronomia. Foi então que encontrei o projeto do Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento (NOIC), que me apresentou ao estudo mais quantitativo da Astronomia, e ali surgiu ainda mais forte o meu interesse em estudar o assunto”, relembra o jovem, hoje com 17 anos.

Ao ingressar no Campus Recife, o estudante passou a participar de olimpíadas de conhecimento nas áreas de Matemática, Física e Astronomia. Como resultado ele conquistou diversos títulos e conquistou o segundo lugar na seletiva de Astronomia do ano passado, o que garantiu sua vaga na edição 2025 da IOAA.

Professor Guilherme Pereira e Franklin Costa/Foto:IFPE/Divulgação



Um longo e concorrido caminho foi percorrido até a conquista da vaga na IOAA. Inicialmente, todos os alunos do ensino médio com nota maior ou igual a 7,5 na OBA são classificados para as seletivas online, quando são realizadas três provas teóricas.

A partir das notas destas provas, os 200 primeiros colocados são convocados para a cidade de Barra do Piraí (RJ), para participar da etapa chamada Barra 0.



“Os 40 melhores classificados na etapa Barra 0 são selecionados para dois treinamentos, onde, além de diversas aulas sobre Astronomia e Astrofísica, são aplicadas novas avaliações e treinamentos. Com as notas de cada candidato, é selecionado o time que vai para a IOAA e também para a Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) e os suplentes”, explicou Franklin.

Veja também