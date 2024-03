Jovens e adultos são capacitados para construção Civil em Tamandaré

A- A+

Em parceria com a Associação do Padre Arlindo, pároco da Catedral de São Pedro, em Tamandaré, Litoral Sul do Estado de Pernambuco, e o Instituto Engenheiro Joaquim Correia, a Moura Dubeux promoveu a capacitação gratuita para 44 jovens e adultos. Esta edição, primeira da MD Social neste ano, vai aconteceu até o esta quinta-feira, 29 de fevereiro.

“Nosso objetivo é desenvolver a habilidade das pessoas, profissionalizando-as para que tenham renda, melhoria de vida e possam iniciar ou potencializar sua carreira no setor construtivo”, explica Maria Lúcia Dubeux, diretora de Gente, Gestão e Cultura, da Moura Dubeux. Em 2023, foram formadas 190 pessoas em Pernambuco, Alagoas, Bahia e no Ceará.

Dessas, aproximadamente 30% são mulheres.

“Elas são nosso foco central, porque sabemos que a mulher é, muitas vezes, responsável pela renda familiar e ainda é invisibilizada no mercado de trabalho, ainda mais na construção civil. E estamos percebendo o aumento da participação delas a cada turma”, complementa Maria Lúcia.

A turma atual tem como tema carpintaria e alvenaria de bloco. Em quatro dias de formação, os futuros profissionais têm aulas teóricas e práticas no canteiro de obras do Beach Class Carneiros, em Tamandaré. Após a conclusão, e de acordo com o desempenho, os participantes podem ser contratados pela Moura Dubeux ou atuar no setor da construção civil.



