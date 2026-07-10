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Canal Saúde Julho Neon reforça a importância da saúde bucal desde a infância Odontopediatra alerta que prevenção é a principal aliada contra a cárie e outras doenças bucais

A campanha Julho Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal desde os primeiros anos de vida. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a prevenção de doenças como cárie, gengivite e outros problemas que podem comprometer a qualidade de vida ao longo dos anos. Apesar dos avanços na odontologia, a cárie continua sendo um dos problemas bucais mais comuns no mundo, afetando cerca de 2,5 bilhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, a situação também preocupa. Dados do levantamento SB Brasil, do Ministério da Saúde, apontam que entre 41,18% e 45,85% das crianças de cinco anos apresentam cárie. Entre os adolescentes, a incidência chega a aproximadamente 80%, enquanto quase todos os adultos já tiveram a doença em algum momento da vida. As regiões Norte e Nordeste concentram os maiores índices da doença e o menor acesso ao tratamento restaurador.

Nesta sexta-feira (10), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a odontopediatra Raissa Dias sobre a importância da prevenção, da higiene bucal desde a infância e os cuidados necessários para evitar a cárie e outras doenças que afetam dentes e gengivas.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Raissa Dias explicou que a cárie é uma doença multifatorial e que o problema não está apenas no consumo de açúcar, mas principalmente na falta de higienização adequada após a alimentação.

"Eu não sou nutricionista, então eu não vou cortar o açúcar, mas o importante, principalmente, é após o doce fazer a higienização. A cárie é feita por uma bactéria que se alimenta do carboidrato. A pasta de dente contém flúor, e o flúor consegue eliminar essa ação dessa bactéria.''

Raissa Dias, odontopediatra

A especialista também esclareceu uma dúvida frequente entre os pais: apesar de algumas características dos dentes serem hereditárias, a cárie não é transmitida geneticamente, sendo uma doença diretamente relacionada aos hábitos de higiene e alimentação.

"A cárie é uma doença. Muita gente não sabe, mas ela é uma doença multifatorial. Uma família inteira pode ter dentes mais fracos, mas, se conseguir manter uma boa higiene e uma dieta não tão cheia de carboidratos, com certeza vai conseguir evitar ter cárie. A cárie em si não é uma doença que passa de mãe para filho, mas existem fatores que podem influenciar."

Raissa Dias também reforçou que os dentes de leite desempenham um papel essencial no desenvolvimento infantil e alertou para os riscos de extrações precoces.

"Ainda tem muitas pessoas que pensam assim quando se trata de crianças: 'Poxa, é um dente de leite, para que eu vou tratar? Arranca logo'. E não é bem assim. Se uma criança perde o dente antes do tempo, os dentinhos vizinhos podem se mover e, quando o dente permanente for nascer, vai faltar espaço. Isso pode causar alteração na oclusão, no encaixe dos dentes. A extração deve ser a última da última opção."

Por fim, a odontopediatra destacou que muitos adultos ainda carregam traumas antigos relacionados ao tratamento odontológico, enquanto a odontologia atual busca oferecer um atendimento mais humanizado, especialmente para as crianças.

"Muitas vezes quem está com medo nem é a criança, são os pais. Às vezes a criança está tranquila, eu já tive criança rindo aqui e a mãe sentada chorando de medo. Eu entendo que é um trauma que uma geração traz por conta do que a odontologia era. Mas a gente está aqui, essa nova geração, para tentar mudar essa visão."

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