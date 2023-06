Junho Verde é o mês de conscientização da escoliose

A- A+

A escoliose é uma alteração tridimensional do alinhamento da coluna vertebral que pode trazer disfunções estéticas, psicológicas, cardíacas e pulmonares. No Brasil, mais de 6 milhões de brasileiros podem sofrer de escoliose, que, na maioria dos casos, não é necessária a cirurgia. Para falar sobre o assunto, a âncora Patrícia Breda, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (5), com o ortopedista especialista em Coluna, Túlio Rangel.



Segundo o médico, a escoliose independe da consciência corporal do paciente, ao passo que a má postura está.

São duas condições distintas: enquanto a escoliose é uma condição genética, ou seja, o indivíduo já nasce programado para desenvolver uma deformidade na coluna, associado a fatores hormonais, você tem uma série de condições, desde o sedentarismo até a falta de um tratamento, a falta de uma condição ergonômica adequada”, declarou. Ortopedista Túlio Rangel

Túlio Rangel também afirmou que existem vários tipos de escoliose.

A mais comum, chamada de escoliose idiopática, que representa de 80% a 85% dos casos, são crianças que nascem sem qualquer alteração do alinhamento da coluna, sem deformidade e, geralmente na fase pré-puberal, pré-estirão do crescimento, apresentam um desvio. Existe também a escoliose congênita, em que a criança já nasce com defeito congênito, ou seja, um defeito na formação da vértebra”, relatou o ortopedista.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.

Veja também

CANAL SAÚDE Quando é indicada a cirurgia torácica?