MÚSICA Juvenil Silva lança single que une psicodelia e Brega no mês dedicado ao gênero "Paixão em linha reta" chega às plataformas em novembro com narrativa urbana e produção assinada por Marcos Gonzatto

O cantor e compositor Juvenil Silva lançou no dia 14 de novembro, nas plataformas digitais, o single “Paixão em linha reta”. A faixa aproxima o rock psicodélico ao brega, sem perder identidade. O lançamento acontece no mês dedicado ao ritmo do brega pernambucano, reforçando o diálogo que o artista mantém com as referências locais.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor e compositor Juvenil Silva, ele fala sobre suas referências musicais da infância.

Eu não tinha como me esquivar desse ritmo, passei a minha vida toda ouvindo, seja em casa ou na rua. O brega estava e ainda tá em todo lugar. Principalmente quando se mora na área periférica de Recife. Pra mim, é uma satisfação poder realizar esse novo trabalho. Sinto que ele está entranhado na minha essência desde sempre e agora tá sendo fácil, divertido e muito prazeroso de expressar. Mas, claro, tudo da minha maneira amalucada de ser.

Com longa trajetória, Juvenil acumula discos solo e trabalhos em bandas desde seu primeiro álbum, "Desapego", de 2013. Ele prepara um novo disco previsto para 2026, seguindo a linha mais brega já antecipada em "Refresque a cuca", lançada em maio. “Paixão em linha reta” narra o encontro de dois jovens da periferia e usa expressões do cotidiano recifense para construir uma história de afeto e liberdade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:





A produção é de Marcos Gonzatto, que mixou e masterizou em Londres e também gravou violões e efeitos. A bateria é de Alexandre Baros, teclados de Hugo Coutinho e backing vocals da cantora e DJ Babilônia. A arte do single é assinada por Theus Pinoli a partir das fotos de Coutinho.

