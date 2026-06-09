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EVENTO Juventude debate memória e democracia em fórum da UNICAP Evento reúne estudantes de escolas públicas para debater democracia, direitos humanos e preservação da memória histórica

A Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP realiza, nesta quinta (11), das 9h às 12h, o 3º Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória. O encontro acontecerá no Auditório G.II, no Bloco G da instituição, reunindo estudantes, professores e convidados em torno de debates sobre memória, democracia e cidadania. A iniciativa integra um projeto de extensão voltado à educação cidadã e à preservação da memória democrática em Pernambuco. As ações são desenvolvidas com escolas públicas localizadas no entorno do Memorial da Democracia de Pernambuco Fernando Vasconcellos Coelho. Durante o fórum, alunos das Escolas de Referência em Ensino Médio Dom Vital, Dom Bosco, Ageu Magalhães e José Vilela apresentarão experiências construídas ao longo do projeto.

Para falar sobre o Fórum da Juventude, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cientista político e professor universitário, Profº Drº Manoel Moraes, o professor destaca e a conexão de vivências entre universitários e alunos da rede pública

O jovem atrai os olhares, ele se vê com perspectiva [...] eles começam a ver: 'a democracia é importante para mim, e eu quero também estudar direito, eu quero me integrar nesse processo'”, afirma Manoel Moraes

A proposta utiliza como base documentos históricos, relatórios e referências ligadas à defesa dos direitos humanos e da verdade histórica. A iniciativa busca incentivar o protagonismo juvenil e reforçar a importância dos espaços de memória para a formação cidadã e o fortalecimento da democracia

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação contará com mesa de abertura, apresentações e momentos de diálogo entre participantes. O evento também fortalece a atuação do Fórum da Juventude nas redes sociais (INSTAGRAM), ampliando o debate com a comunidade.

Serviço



3º Fórum da Juventude em Defesa dos Espaços de Memória

Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP -

no Auditório G.II, localizado no 1º andar do Bloco G da instituição

Quinta- feira, 11 de junho, das 9h às 12h

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