Karla Marques Felmanas lança livro no Recife sobre sua trajetória

Fenômeno nas redes sociais e uma das mais influentes empresárias do país, a vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, vem ao Recife nesta segunda-feira (25) para lançar o seu livro “Oi, Tchurma”. O título é uma alusão à saudação usada pela empresária nas redes sociais, onde é conhecida como Karla Cimed. O livro, que marca os 50 anos de vida de Karla, será lançado na capital pernambucana na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, onde ela fará uma noite de autógrafos das 18h às 19h30.



No livro, Karla apresenta reflexões e pensamentos sobre a maternidade, carreira, família, sexo, amizade, além do significado da fé e da disciplina em sua história. A vice-presidente da terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas é casada há 26 anos e tem três filhos - Juliana, Pedro e Eduardo.



Karla conta sobre o início de sua vida como personalidade pública e o que a motivou e a fez pensar em compartilhar sua trajetória. Em fevereiro de 2021, ela ouviu o conselho de uma amiga de infância e tornou público o seu Instagram. “A minha ideia inicial era a de ampliar o espaço de troca, de diálogo, com as pessoas que me acompanham pelas redes sociais. Nunca imaginei que o meu pensamento, o meu jeito de ser, as minhas rotinas profissional e familiar, pudessem influenciar alguém. Foi uma grata surpresa descobrir esse fato perto de completar 50 anos de vida", comenta.



No livro, Karla também conta sobre momentos delicados que viveu ao lado de sua mãe, conselhos valiosos que recebeu do pai, a coragem de tomar decisões e fazer mudanças para viver uma vida em harmonia, sua evolução profissional, o convívio familiar e a importância da autonomia e independência financeira da mulher.

