SHOW Karynna Spinelli apresenta o show Caminhos no Carnaval 2024 e homenageia Lia de Itamaracá. O show, que comemora 18 anos de carreira, traz músicas autorais e de parceiros, além de canções do novo album: Cabeça Feita

A cantora e compositora pernambucana Karynna Spinelli está preparando um belíssimo show para o Carnaval.

A artista que recentemente disponibilizou em todas as plataformas digitais o seu novo álbum “Cabeça Feita”, presta homenagem á grande cirandeira Lia de Itamaracá com canções autorais e composições de parcerias vividas pelo Brasil em seus 18 anos de estrada culminando com muito samba, pagode, ciranda, coco e batuque.



O carnaval de Spinelli já começou nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. A cantora embarcou com Nego Henrique, do Cordel de Fogo Encantado para Brasília, onde é atração nacional da tradicional Festa das Águas, no Distrito Federal.

Nos dias da Folia de Momo, Karynna se apresenta no Marco Zero, no domingo de Carnaval, além de outros polos no Recife, interior do Estado de Pernambuco e no Arquipélago de Fernando de Noronha.



Após o carnaval, a artista assina a trilha sonora do lançamento da coleção da marca Durga Plus Size com o tema Obi – saudando a ancestralidade ao lado dos instrumentistas Nego Henrique e Fernando Moura.

