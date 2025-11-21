A- A+

LANÇAMENTO Karynna Spinelli lança primeiro ato de "A Jurema Fala Mojibá I" Projeto aprofunda a relação entre música, espiritualidade, destaca a força feminina nas encruzilhadas e tradição da Jurema Sagrada em Pernambuco.

A cantora Karynna Spinelli apresenta o primeiro ato de seu novo projeto musical, “A Jurema Fala – Mojibá I”, que chega às plataformas digitais em 22 de novembro. A coletânea marca a abertura da gira da Jurema Sagrada em Pernambuco e reforça a relação da artista com a espiritualidade e a cultura popular. O trabalho reúne cantos de domínio público aprendidos com lideranças do Terreiro de Santa Bárbara, no Morro da Conceição.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a cantora Karynna Spinelli, ela fala sobre a essência do novo álbum.

Jurema fala que a gente seja grato. Vamos ser gratos. E, o mundo tá muito difícil, todo dia, toda hora, todo instante. Eu, Karina, só quero viver e quero ajudar quem eu puder nessa minha vida. E esse álbum, ele traz isso, traz tantas emoções, traz um engasgo na voz quando a gente se emociona, né?

Com sete faixas, o volume foca na força das Pombogiras e inclui a única composição autoral, "Maré me Leva". O projeto ganha ainda mais força com participações de Surama Rheis, Clayton Barros e Nego Henrique, além dos vocais de terreiros parceiros.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A direção artística é assinada por Karynna, Nego Henrique e Rubem França. A identidade visual, criada por Potyguara Laymistone e Shanti, reflete o movimento e a energia das encruzilhadas. O lançamento se posiciona como um marco na produção musical ligada à Jurema Sagrada em Pernambuco.

Além do lançamento do projeto musical, a cantora Karynna Spinelli fará o show de encerramento da 8ª edição do Encontro de Mulheres na Roda de Samba – Recife. O evento também acontece no dia 22 de novembro, às 15h, na Torre Malakoff. O acesso ao evento é gratuito, mas a organização pede a doação de alimentos não perecíveis.

