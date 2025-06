Kelly Rosa homenageia Elba Ramalho no São João 2025

A- A+

Kelly Rosa homenageia Elba Ramalho em seu show junino. Inspirada em shows dos anos 80 da cantora paraibana, onde os metais estavam presentes nas clássicas gravações da época, Kelly escalou um super time de músicos, sob o comando do músico saxofonista, clarinetista, arranjador e compositor Parrô Mello e traz os arranjos com metais em seu repertório.

Kelly Rosa é cantora e toca violão desde os 8 anos de idade. Na família a mãe, paranaense, tocava acordeon, o pai, gaúcho, tocava violão. Ambos cantavam juntos em programas de rádio da região. Não podia ser diferente. Aos 18 anos já se apresentava profissionalmente num hotel em Guarapuava, Paraná.

Nesta quarta-feira (18), Kelly conversou com Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha, 96,7 FM, Nanny Moraes e, além do São João, falou do lançamento do livro “Coração Saudosiano” organizado por ela e pela escritora Haidée Camelo, com ilustrações de Valério Costa.

“O livro faz parte do projeto ‘Coração Saudosiano’ onde além do livro com os poemas dos grandes poetas do Pajeú, lancei o CD com músicas de nossos artistas pernambucanos. Em 2021, o CD esteve em evidência. Agora, o livro é o protagonista. Ricamente ilustrado, traz uma pequena biografia de cada um dos poetas e na contracapa um QR code que dá acesso as músicas,” explica Kelly.

Paranaense, a artista encontrou no Nordeste aconchego. Do Sul, mudou-se para Maceió. onde gravou seu primeiro CD. E nunca mais deixou o solo nordestino. Eclética, ela canta fado, choro, forró, frevo, samba, tem premiado show com a música francesa ‘La Rose’, além de cantar com diversos artistas renomados pelo Brasil.

