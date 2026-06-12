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SÃO JOÃO Kelly Rosa lança EP "É Tudo Teu" com inéditas, regravações e videoclipes Novo trabalho chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (12) e destaca a ligação da artista com a música nordestina.

A cantora Kelly Rosa lança nesta sexta-feira (12) o EP "É Tudo Teu", disponível nas principais plataformas digitais de áudio e vídeo. O projeto reúne quatro faixas e uma série de videoclipes que traduzem a sensibilidade artística da cantora e sua conexão com a cultura nordestina. Entre as novidades estão as inéditas "Que Lua é Essa", composta por Kelly Rosa e Rogério Rangel, e a faixa-título "É Tudo Teu", em parceria com André Macambira.

Para falar sobre o lançamento do EP, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora Kelly Rosa, que fala sobre a essência romântica do artista , o amor próprio, a energia e o aconchego dos festejos juninos.

O artista é um verdadeiro apaixonado sempre [...] a gente entrega isso para todas as pessoas que estão com os seus alguéms, ou consigo mesmo, que é importante antes de amar alguém, você estar bem com você. O São João também tem isso, essa coisa do amor, não é? Essa coisa do aconchego, o tempo, comida, tudo, dançar juntinho [...] alegria de estar junto ou com seu amor ou junto com a família ou junto com os amigos”, afirma Kelly Rosa

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O EP também traz as regravações de "Asas da Ilusão", de Accioly Neto, com participação especial de Santanna, O Cantador, e "Chegue pra Cá", de Renato Bandeira e Rildo Vieira. A produção começou a ser desenvolvida em 2025, a partir de textos e sentimentos cultivados pela artista ao longo de sua trajetória. Um dos destaques é "Que Lua é Essa", nascida de um poema declamado por Kelly durante o espetáculo "Coração Saudosiano". O lançamento reforça a identidade musical da cantora e sua valorização das raízes nordestinas.

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