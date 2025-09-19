Sex, 19 de Setembro

TEATRO

Musical sobre Rita Lee chega ao Recife com Mel Lisboa no papel da rainha do rock

Espetáculo "Rita Lee Uma Autobiografia Musical" será apresentado de 18 a 21 de setembro e revive a trajetória da artista a partir de sua própria obra

Atriz Mel Lisboa interpreta a rainha do rock no espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical"Atriz Mel Lisboa interpreta a rainha do rock no espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical" - Foto: Divulgação

'Chega mais' para ouvir a atriz Mel Lisboa falar sobre como é interpretar uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil em Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, durante entrevista para o programa Folha na Tarde.

 

A atriz conversou com Simone Ventura, âncora do programa Folha na Tarde, na Rádio Folha FM 96.7, em entrevista já disponível no canal do YouTube da Folha de Pernambuco (@folhadepernambuco). No bate-papo, Mel Lisboa falou sobre a emoção e os desafios de interpretar Rita Lee no musical que chega ao Recife.

 

Ah, os desafios de interpretar Rita são muitos, né? Assim, não é fácil você representar alguém que marcou tanta gente sobre tantos aspectos e um ícone mesmo para tanta gente."

 

Mel destacou a importância de dar vida a uma artista que marcou a música brasileira com irreverência e autenticidade. Também comentou sobre a preparação para o papel, que exigiu estudo profundo da trajetória de Rita Lee e uma das missões com o espetáculo.

 

Nesse espetáculo, eu acho que a missão é isso, é trazer a presença dela, né? Fazer com que as pessoas, pelo menos por alguns instantes no teatro, tenham essa impressão de estar com a Rita ali na frente deles, porque é isso que o teatro é capaz de fazer, no nosso acordo entre palco e plateia. Eu acho que essa é a minha grande missão."

 

Durante a entrevista, Simone Ventura destacou a recepção do público e a experiência de Mel em levar para os palcos uma personagem tão próxima do coração dos brasileiros. A atriz reforçou ainda que a peça é uma homenagem à carreira e ao legado de Rita Lee, convidando o público a celebrar a música e a liberdade de expressão.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

 

 

O bate-papo no Folha na Tarde celebrou ainda como a cantora e compositora foi e continua sendo um símbolo de irreverência, ousadia e criatividade. A entrevista, disponível no YouTube da Folha de Pernambuco, é um convite para quem deseja conhecer de perto como arte e memória se encontram no palco em Rita Lee - Uma autobiografia musical.

 

SERVIÇO

Rita Lee – Uma Autobiografia Musical

Classificação: 12 anos

Duração: 120 minutos

Teatro Luiz Mendonça

18 a 21 de setembro de 2025

Quinta a sábado, às 20h. Domingo, às 18h.

Ingressos: Clique aqui. Entre R$ 50 (popular) a R$ 200 (inteira).

 

