LITERATURA Lançamento encerra biografia de Lourdes Alencar na Bienal do Livro de Pernambuco Todos os Amores de Lourdes Volume 2 revela tragédias, amores e a trajetória de resistência de uma mulher que transformou dor em AMOR

O livro Todos os Amores de Lourdes – Volume 2 será lançado no dia 5 de outubro, às 16h, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. A obra encerra a biografia de Lourdes Alencar, sobrevivente de violências sexuais na infância que, ao longo da vida, adotou 10 filhos, teve outros 3 e acolheu meninas vítimas de abusos. Escrita por Sidney Nicéas, a sequência chega após o sucesso do primeiro volume, vencedor do prêmio Arte Agora de Melhor Biografia 2024.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o escritor Sidney Nicéas, ele fala como surgiu a idea da obra.

A ideia de escrever a obra "Todos os amores de Lourdes" surgiu de uma convergência entre uma profecia de longa data e uma convocação direta e inusitada da própria protagonista, Lourdes Alencar."

No segundo volume, o autor retrata tragédias pessoais como a morte do filho primogênito, além de episódios que marcaram Lourdes em Recife, incluindo ameaças e desequilíbrios emocionais que a levaram até o médium Chico Xavier. A narrativa também traz passagens inesperadas, como um breve romance com Reginaldo Rossi e a atuação em campanhas políticas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A obra, fruto de mais de nove anos de entrevistas e pesquisa, destaca a luta de Lourdes contra injustiças e sua força para transformar dores em acolhimento. O lançamento integra a programação da Bienal, com exemplares também disponíveis no espaço Café Cordel.

