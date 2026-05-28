A- A+

SOLIDARIEDADE Lar de Maria promove sessão beneficente do filme "Sexo e Destino" no Shopping Tacaruna Evento arrecada recursos para obras sociais realizadas pela instituição em Paulista

O Núcleo Espírita Lar de Maria, localizado em Chã de Mangabeira, no bairro de Tabajara, em Paulista, promove no próximo domingo (31), às 10h, o Cine Lar de Maria, no Shopping Tacaruna, com a exibição do filme “Sexo e Destino”. Toda a renda arrecadada com os ingressos será revertida para as obras sociais desenvolvidas pela instituição.

Baseado no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, pelo espírito André Luiz, o longa chegou aos cinemas no último dia 21 de maio e é dirigido por Márcio Trigo.

O ingresso custa R$ 35. Os interessados em contribuir podem adquirir ingressos antecipadamente através do Pix 09.032.403.0001-97 (CNPJ). Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o WhatsApp (81) 99283-3738. Os ingressos também poderão ser retirados no dia da exibição com Waldeck Garcia ou adquiridos diretamente no Shopping Tacaruna.

O filme retrata as complexas relações entre as famílias Nogueira e Torres, abordando temas como livre-arbítrio, responsabilidade e as consequências das escolhas humanas sob a perspectiva das relações entre os planos material e espiritual. O elenco conta com nomes como Letícia Augustin, Bruno Gissoni, Antonio Fragoso, Carol Macedo, Tato Gabus Mendes, Totia Meireles e Rafael Cardoso.

O projeto é produzido pela Estação Luz Filmes e pela New Cine e TV, com coprodução institucional da Federação Espírita Brasileira (FEB Cinema) e distribuição da Paris Filmes.

O Lar de Maria realiza um importante trabalho social e humanitário em Paulista, atendendo centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Semanalmente, a instituição presta assistência a cerca de 170 famílias, 70 crianças e jovens, além de acompanhar 32 gestantes com orientações de pré-natal e entrega de enxovais.

Mensalmente, aproximadamente 450 cestas básicas são distribuídas para famílias carentes. A instituição também realiza a entrega de 250 quentinhas para pessoas em situação de rua todas as segundas-feiras, além da distribuição de sopa para comunidades necessitadas aos sábados.

O Núcleo Espírita Lar de Maria ainda oferece atendimento espiritual por meio da fluidoterapia para cerca de 600 pessoas por semana, além de assistência médica, psicológica, cursos do Evangelho e apoio a dependentes químicos.

Veja também