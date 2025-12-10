A- A+

ACOLHIMENTO "Lar do Amanhã" acolhe crianças e idosos no Cabo de Santo Agostinho Instituição fundada por Nando Cordel há mais de 30 anos depende de doações para seguir oferecendo acolhimento, educação e dignidade à comunidade.

A Associação Lar do Amanhã, no Engenho Novo, no Cabo de Santo Agostinho, segue há mais de três décadas como um ponto de apoio para quem mais precisa. Fundado pelo cantor e compositor Nando Cordel, ao lado da esposa Preta e dos filhos, o espaço reúne um abrigo para idosos e uma creche que atende 60 crianças da comunidade.

Para falar sobre o Lar do Amanhã, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou cantor e compositor Nando Cordel, aproveita o momento para deixar uma mensagem de luz.

A gente tá de passagem por aqui, todo mundo sabe disso, por mais que não queira enxergar, mas é importante falar desse ponto. A gente tá de passagem, esse corpo aqui é uma ilusãozinha. Vai acabar daqui a pouco. A essência que vale. Como eu te falei, a gente é vibração. A gente tem que vibrar no amor sempre, porque esse amor retorna. E em cima disso, eu queria dizer para você e para todo mundo que tá escutando a gente que vale a pena amar, vale a pena fazer o bem, porque quando você faz isso, você se transforma nesse bem e lembrar que o outro para quem você tá fazendo bem é você, é seu irmão, é Deus.

No abrigo, os moradores encontram acolhimento, refeições, atividades educativas e um ambiente seguro para crescer e envelhecer com dignidade. O local também mantém ações esportivas para crianças e jovens, ampliando as oportunidades de convivência e desenvolvimento.



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Todo trabalho depende de doações, essenciais para garantir alimentação, cuidados básicos e manutenção da estrutura. O Lar vive do compromisso de quem acredita na força da solidariedade.

SERVIÇO

Contribuições podem ser feitas via PIX pelo CNPJ 08.842.966/0001-88.

Mais informações: @lardoamanha

Veja também