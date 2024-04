A- A+

SOLIDARIEDADE Lar mantido pela Fundação Terra faz campanha por doações do Imposto de Renda O Lar Domus Christi, em Arcoverde, assiste 26 idosos com atendimento 24 horas

Resgatar a qualidade de vida e proporcionar um ambiente saudável para um grupo de 26 idosos totalmente dependentes são os principais objetivos do Domus Christi (Instituição de Longa Permanência para Idosos). No abrigo Domus Christi, em Arcoverde, a atenção especial é destinada à pessoa idosa através de acompanhamento 24 horas, atendimento médico, higienização, fisioterapia, medicação, convívio social e participação em atividades recreativas.

A maioria dos idosos tem um nível de dependência III, que significa que necessitam de ajuda para se alimentar, para banho, para se movimentarem, etc. O Lar, mantido pela Fundação Terra, estimula o convívio familiar e o cuidado dos idosos pelos seus familiares, dessa maneira são ali acolhidos no Domus Christi especialmente aqueles idosos que não possuem familiares que possam cuidar deles ou em extrema dependência física . Para manter o espaço, a Fundação Terra realiza anualmente a Campanha de Destinação via Imposto de renda , junto a pessoas físicas e jurídicas.

