Laura Simões lança single para os festejos juninos

Cantora, compositora e atriz pernambucana, Laura Simões, 24 anos, lançou seu mais novo single de trabalho especialmente para o São João. "De Hoje A Oito" é um forró/pop cujo tema faz alusão à expressão nordestina que fala de prazos ou eventos que ocorrerão na próxima semana. A composição é da própria Laura em parceria com Jefferson Junior e Umberto Tavares.

Recentemente a artista esteve em num evento de São João, em São Luís do Maranhão, cantando para um público de 30 mil pessoas. Também já se apresentou em Salvador com participação do cantor baiano Saulo no Pátio da Cidade. Ao longo de 2024, a artista lançou outras canções autorais nas plataformas de música e integrou o elenco da segunda temporada da série da Globoplay/TV Globo “Rensga Hits” onde interpretou a versão jovem da personagem Helena Maravilha, originalmente interpretada por sua mãe, a atriz Fabiana Karla. Para viver a personagem ela mergulhou no universo da música sertaneja.

Laura participou da programação da RádioFolha 96,7 FM, desta quarta-feira (25) e falou sobre a relação com a mãe, Fabiana Karla.

"Nós temos uma sintonia muito especial. Ser filha de Fabiana Karla é muito importante para mim. Através de seu exemplo,de sua garra em galgar novos patamares em sua carreira profissional, sua dedicação e copromisso com a arte, tudo isso me fortaleceu e me possibilitou seguir essa carreira que é tão especial," comentou Laura.

O inicio da carreira foi em 2006, ao participar na TV do programa Zorrinha Total, especial que marcou o dia das crianças, e do Zorra Total, programa humorista da TV Globo que contou com a mãe, Fabiana Karla, no elenco. Na música, estreou em 2013 com a canção autoral "Aprender a te esquecer" e quatro anos depois trabalhou como backing vocal no programa "Popstar", reality dominical da Globo. Laura é formada em canto pelo Centro Científico da Voz, com ênfase em harmonização vocal e backing vocal.

A artista mora em São Paulo, mas pensa em voltar para o Recife. Enquanto não volta para as terras nordestinas, segue com uma intensa agenda de trabalho que tem o Sudeste como ponto de partida. Acompanhe toda a trajetória da artista através de seu perfil no Instagram

