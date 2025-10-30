Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Cantor Leandro Silva revisita os grandes festivais da MPB em show no Recife

Espetáculo na Livraria Jaqueira resgata memórias das décadas de 1960 a 1980 e celebra a força da música brasileira

Reportar Erro
Foto:

O cantor pernambucano Leandro Silva apresenta neste domingo, 2 de novembro, às 16h, o espetáculo “Festivais da MPB”, na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife. O show propõe uma viagem pelos anos 1960, 1970 e 1980, quando os festivais de música revelaram talentos e marcaram a história da canção brasileira.

 

Para falar sobre o “Festivais da MPB”, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Leandro Silva. Ele diz que o espetáculo busca despertar a memória afetiva no público.

 "Essa música me lembra a minha juventude". Isso é importante porque esse show, à medida que eu fui fazendo, eu fui entendendo algumas coisas e uma delas é essa memória afetiva que o show traz, né? Então aí você pergunta: "Os jovens cantam, é um show para toda a família. Porque pense comigo, quem nasceu ali na década de 60, 70, viveu todo esse auge dos festivais"

 

Com cinco discos gravados e uma trajetória que une técnica e emoção, Leandro revisita clássicos que atravessam gerações. O repertório vai além da performance musical. No palco, interpreta sucessos que fizeram da MPB um símbolo de identidade e resistência.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

O público também vai acompanhar depoimentos de artistas e produtores da época. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto. 

 

Serviço:

Festivais da MPB

Domingo, 02 de novembro

Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Horário:16h

Ingressos: Sympla

Contato: Leandro Silva (81) 9 9696.2324 (WhatsApp)

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter