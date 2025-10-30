A- A+

SHOW Cantor Leandro Silva revisita os grandes festivais da MPB em show no Recife Espetáculo na Livraria Jaqueira resgata memórias das décadas de 1960 a 1980 e celebra a força da música brasileira

O cantor pernambucano Leandro Silva apresenta neste domingo, 2 de novembro, às 16h, o espetáculo “Festivais da MPB”, na Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife. O show propõe uma viagem pelos anos 1960, 1970 e 1980, quando os festivais de música revelaram talentos e marcaram a história da canção brasileira.

Para falar sobre o “Festivais da MPB”, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Leandro Silva. Ele diz que o espetáculo busca despertar a memória afetiva no público.

"Essa música me lembra a minha juventude". Isso é importante porque esse show, à medida que eu fui fazendo, eu fui entendendo algumas coisas e uma delas é essa memória afetiva que o show traz, né? Então aí você pergunta: "Os jovens cantam, é um show para toda a família. Porque pense comigo, quem nasceu ali na década de 60, 70, viveu todo esse auge dos festivais".

Com cinco discos gravados e uma trajetória que une técnica e emoção, Leandro revisita clássicos que atravessam gerações. O repertório vai além da performance musical. No palco, interpreta sucessos que fizeram da MPB um símbolo de identidade e resistência.

O público também vai acompanhar depoimentos de artistas e produtores da época. Em um telão, serão exibidos depoimentos de artistas e produtores que participaram da era dos festivais, além das letras e fichas técnicas das músicas, convidando o público a cantar junto.

Serviço:

Festivais da MPB

Domingo, 02 de novembro

Livraria Jaqueira, Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

Horário:16h

Ingressos: Sympla

Contato: Leandro Silva (81) 9 9696.2324 (WhatsApp)

