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HOMENAGEM Legado de Luiz Gonzaga será celebrado em cortejo e apresentações no Recife Cortejo sanfonado e apresentações musicais homenageiam o Rei do Baião no Recife, 37 anos após sua morte, reunindo artistas e defensores da cultura popular pernambucana

O legado do rei do baião Luiz Gonzaga será celebrado no próximo domingo (2), durante o II Tributo ao Rei Luiz Gonzaga, no Recife. A programação reúne música, cultura popular e valorização dos artistas pernambucanos com o 3º Grito Musical do Movimento Rebuliço Cultural. A data marca também os 37 anos da morte do cantor e compositor pernambucano, falecido em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos, vítima de parada cardiorrespiratória.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os organizadores do evento Ruy Sarinho e Márcio Maia, além do sanfoneiro Danil Bento, zabumbeiro Mauro Delê e triangueiro Toninho Vanderlei. Marcio fala sobre a magnitude e o legado de Luiz Gonzaga.

Se Luis Gonzaga tivesse nascido nos Estados Unidos, era muito maior do que Elvis Presley, pois foi um cara que atingiu o mundo todo com sua autenticidade e sua forma de ver a vida no sertão”, afirma Márcio Maia.



O evento busca fortalecer as culturas de raiz e ampliar a visibilidade dos músicos locais, além de destacar a urgência de passar a tradição para as novas gerações.

É por sermos seguidores de Luiz Gonzaga que batalhamos pela questão do cachê, que é muito pouco, para também fazer surgir novos meninos e não deixar o forró pé de serra se acabar”, afirma Toninho Vanderlei.

A programação reúne música, cultura popular e valorização dos artistas pernambucanos com o 3º Grito Musical do Movimento Rebuliço Cultural. A concentração acontece às 14h, no Armazém do Campo/MST, na Rua da Moeda, de onde sairá um cortejo sanfonado em direção à Praça do Arsenal, às 15h. A partir das 16h, o público acompanha apresentações de artistas que homenageiam a obra do Rei do Baião. A participação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

II TRIBUTO AO REI LUIZ GONZAGA

Domingo, 02 de Agosto de 2026

2° Tributo ao Rei Luiz Gonzaga e

3° Grito Musical do Movimento de Apoio às Culturas Raízes e aos Artistas Pernambucanos;

14h - CONCENTRAÇÃO

Armazém do Campo/MST, Rua da Moeda, de onde sairá cortejo musical sanfonado à Praça do Arsenal;

15h - C O R T E J O

Rua da Moeda

Rua Dona Maria César

Avenida Rio Branco

Rua do Bom Jesus

Praça do Arsenal

16h - APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS

Bar Teatro Mamulengo, Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

PARTICIPAÇÕE DOS ARTISTAS

Aécio dos 8 baixos e trio pé de serra;

Wellington Santeiro;

Luna, sanfoneira de 8 anos de idade;

Eliezer Cavalcante e Sua Sanfona;

Bacamarteiros da Sobac, do Cabo de Santo Agostinho,;

Danilo Santos, do Multi artista do Espaço Travessia;

Banda Luar do Sertão, formada por pessoas cegas;

Biu de Loura do Pandeiro;

Damião e Banda Camaleão do Brasil;

Gonzagueto do Forró;

Rosa Maria, cantora e gestora do Hotel Central;

Lourdinha Oliveira;

Ciço do Pife.

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