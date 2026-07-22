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HOMENAGEM Legado de Solano Trindade é celebrado em evento com filme, debate e recital no Recife Evento reúne exibição do documentário "Solano Trindade 100 Anos", bate-papo com os diretores Alessandro Guedes e Helder Vieira e recital de poemas em homenagem ao poeta pernambucano

O evento "Solano Trindade Poeta do Povo" é uma homenagem aos 118 anos de nascimento do poeta, teatrólogo e ativista pernambucano Solando Trindade, que acontece na próxima sexta-feira, 24 de julho, na Livraria do Jardim. O encontro celebra a trajetória de um dos principais nomes da cultura brasileira, cuja produção literária e atuação política permanecem como referências na valorização da cultura popular e da identidade negra.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cineasta Alessandro Guedes, que destaca a relevância contemporânea da obra de Solano Trindade



Solano Trindade é uma figura importantíssima para as artes, pois era uma pessoa preta que, na década de 1930, no Recife, levantou questões que hoje ainda são discussões muito contemporâneas”, afirma Alessandro Guedes.

A programação inclui a exibição do documentário "Solano Trindade 100 Anos", dirigido por Alessandro Guedes e Helder Vieira, que reúne depoimentos de familiares, artistas e admiradores da obra do escritor. Após a sessão, os diretores participam de um bate-papo com o público sobre o legado de Solano. Em seguida, será realizado um recital com poemas do homenageado, interpretados pela poeta Cida Pedrosa, pela jornalista Janaína Serra e pelo poeta Estêvão Machado.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Serviço:

Solano Trindade - Poeta do Povo (celebração dos seus 118 anos)

Quando: Sexta 24 de junho, às 19h

Onde: Livraria do Jardim. Av. Manoel Borba, 292 - Boa Vista, Recife - PE

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