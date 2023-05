A- A+

LEI Lei proíbe contratação de condenados por racismo e homofobia, em Igarassu Pioneira em Pernambuco, a lei foi assinada pela prefeita professora Elcione Ramos no último sábado (13), dia lembrado pelo calendário como o fim da escravidão no Brasil, em 1888.

Pioneira em Pernambuco, lei municipal que impede a nomeação de pessoas condenadas pela Lei do Racismo para a administração pública entrou em vigor, nesta segunda-feira (15), em Igarassu, zona norte da Grande Recife. Essa iniciativa representa mais um passo no combate à intolerância e discriminação no país. A prefeita professora Elcione Ramos assinou a Lei no último sábado (13), dia lembrado pelo calendário como o fim da escravidão no Brasil, em 1888.

Foto: Ivonildo Pedro

A Lei nº 3494/23 veta a nomeação para cargos efetivos, contratados e comissionados de pessoas condenadas pela Lei Federal nº 7.716/89, também conhecida como Lei do Racismo, que condena a discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional e orientação sexual.



