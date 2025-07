A- A+

CRÍTICA TEATRAL Leidson Ferraz lança pesquisa histórica sobre a crítica teatral no Recife "Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana" foca o correr do século XIX e início do século XX

O jornalista, crítico, pesquisador e historiador do teatro Leidson Ferraz, doutor em Artes Cênicas pela UNIRIO, lança o livro-pesquisa “Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana” que foca o correr do século XIX e início do século XX. O lançamento, em formato digital e gratuito, acontece na quinta-feira (10), a partir das 19 horas, no palco do Teatro de Santa Isabel.

Leidson falará sobre a pesquisa, desenvolvida durante a pandemia, onde promete contar e refletir sobre as maiores curiosidades da relação entre as peças apresentadas naquele e em outros palcos, os espectadores do século XIX e início do século XX e a imprensa teatral, tríade que forma um sistema cheio de embates e polêmicas.

Em bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, na terça-feira (8), Leidson, que também é ator, contou algumas das curiosidades que encontrou enquanto pesquisava sobre o assunto.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“Entre as curiosidades, o comportamento do público, ainda no século XIX, que demonstrava o descontentamento com o espetáculo ou integrante do elenco, não com vaias, mas batendo com os pés no chão. Era a chamada e temida pateada. Outra manifestação de desagrado era quando alguém da plateia atirava algum objeto no palco, como uma réstia de alho, por exemplo,” destacou o pesquisador.

“Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana” é fruto de pesquisas por centenas de periódicos, desvelando as primeiras publicações de resenhas críticas voltadas ao teatro nos jornais, inicialmente de autores anônimos, até àquelas com assinatura de colaboradores ainda no século XIX, ou ainda de jornalistas contratados já nos primeiros anos do século XX, como Manoel Arão, Mário Melo, Samuel Campello e Valdemar de Oliveira. Possui 236 páginas e conta com incentivo da Lei Aldir Blanc (LAB/PE), do Governo Federal e Governo do Estado de Pernambuco.

O público que for prestigiar o lançamento do livro-pesquisa, assistirá a uma aula-espetáculo com muito bom humor, projeção de imagens raras e histórias que qualquer apaixonado pelo teatro deve conhecer.

Serviço

Lançamento do livro-pesquisa Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana

Quinta-feira (10)

A partir das 19 horas

Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio, Recife

Evento gratuito

A publicação conta com incentivo da Lei Aldir Blanc (LAB/PE), do Governo Federal e Governo do Estado de Pernambuco.

Leidson Ferraz é jornalista, mestre em História pela UFPE e doutor em Artes Cênicas pela UNIRIO, organizador ou autor de várias outras publicações, entre elas a coleção Memórias da Cena Pernambucana, e os livros Teatro Para Crianças no Recife - 60 Anos de História no Século XX (Volume 01) e O Teatro no Recife da Década de 1930: outros significados à sua história.

O livro digital Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana, com 236 páginas, já pode ser acessado e baixado no link

Veja também