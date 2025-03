Lesões de Joelho: entenda o porquê é mais comum em mulheres

A- A+

Lesões de joelho são comuns e podem atingir muitas pessoas, mas as mulheres estão especialmente mais propensas a sofrer com esse tipo de problema. Fatores anatômicos, hormonais e hábitos de vida fazem com que as mulheres sejam mais suscetíveis a problemas na região.



Nesta quinta-feira (27), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o ortopedista e especialista em joelho Leonardo Monteiro, que falou sobre as lesões de joelho.

Acompanhe a entrevista acessando os players abaixo.

O ortopedista Leonardo Monteiro explicou o por que lesões de joelho são mais comuns em mulheres

“Um fator que levamos em consideração é a anatomia do corpo da mulher. A mulher tem um quadril mais largo. Esse quadril mais largo faz com que os joelhos tenham um valgo maior, aquele joelho é um pouquinho mais para dentro do que o habitual. E esse joelho um pouquinho mais para dentro predispõe a lesões.”

Ortopedista Leonardo Monteiro/Foto: Divulgação

Ao ser perguntado sobre o índice de mulheres que chegam ao consultório com lesões causadas pelo salto, Luciano Monteiro afirmou

“Chega com frequência, especialmente porque o salto, ele não tem uma área de contato adequada com o piso. Então, ele tem uma menor área de contato, além de biomecanicamente jogar o centro da gravidade para frente.”

O especialista em joelho, Luciano Monteiro ainda completou

“Então, se você tá com uma mulher que tá usando salto na rua, que se depara numa situação dessa no piso irregular ou numa festa que às vezes está molhada, então, numa situação dessa é bastante comum ter uma lesão no tornozelo ou no joelho devido a o uso desse salto.”

Ao ser perguntado sobre como tratar lesões de joelho leves, o Dr. Luciano Monteiro explicou

“Qualquer trauma na articulação do joelho, na fase aguda, o ideal é colocar gelo. E como é que esse gelo deve ser colocado? A gente orienta colocar gelo de três em três ou quatro em quatro horas. Colocar 15 a 20 minutos na articulação, ele já desenvolve um efeito anti-inflamatório.”

O ortopedista Dr. Luciano Monteiro ainda orientou sobre como evitar lesões de joelho

"A dica que eu costumo dar é tentar sempre deixar o peso mais próximo do normal, perder peso e não deixar de fazer exercício físico. Esses para mim são os fatores primordiais para ter uma qualidade de vida e prevenir lesões."

Veja também