CARNAVAL "Eu queria ser artista e já sou!": Diz Lia de Itamaracá em entrevista na Rádio Folha 96,7 FM Numa papo descontraído e regado com muita música, a âncora Patrícia Breda recebeu a cirandeira mais famosa do Brasil

A cirandeira Lia de Itamaracá, Patrimônio Vivo de Pernambuco, que este ano completou 80 anos, no último dia 12 de janeiro, é a homenageada dos Carnavais de Pernambuco, da Ilha de Itamaracá, do Recife e de Natal, no Rio Grande do Norte. Lia que já desfilou na Escola de samba Mangueira, no Rio de Janeiro, vai ser enredo este ano das Escolas de Samba Nenê de Vila Matilde, em São Paulo, e Império da Tijuca, do Rio de Janeiro.

Lia diz que já visitou os barracões e ficou muito satisfeita, garantiu que vai dar conta de toda essa agenda. Em São Paulo, o título do enredo é "Cirandando a vida pra lá e pra cá. Sou Lia, sou Nenê, sou de Itamaracá". a ideia de homenagear Lia de Itamaracá foi do carnavalesco pernambucano Fábio Gouveia. Ele disse que planejou o enredo há dois anos e que, quando o sonho se concretizou, foi motivo de festa na escola. No Rio de Janeiro, a ideia veio de outro conterrâneo de Lia, Júnior Pernambucano, natural de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, pertinho da Ilha de Itamaracá. A Império da Tijuca vem com o enredo ”Sou Lia de Itamaracá, Cirandando a Vida Na Beira do Mar”.

Patrícia Breda e Lia de Itamaracá no estudio da Rádio Folha FM

Lia lembrou que, junto com a comunidade, pescadores, visitantes e fãs, ela conseguiu manter seu espaço cultural em Itamaracá e manter viva sua arte, que se dedicou desde criança. E como diz a música garantiu que “atravessou um mar de fogo”, mas conquistou seu espaço. Ela lembrou ainda da recente tourner que fez na Europa levando sua arte e do antigo sonho de ser artista: “Eu queria ser artista e já sou!”

Ela falou da experiência de fazer arranjos novos em estúdio em algumas das suas músicas, com o uso dos instrumentos, como metais, como no caso da musica Mar de Fogo, de Lia com arranjos de André Moraes. Falou ainda da música “Dorme Pretinho”, que é uma canção de ninar, como ela mesma definiu.

Lia conheceu a nova redação Integrada do Jornal Folha de Pernambuco, Portal Folha de Pernambuco e Rádio Folha FM

Lia de Itamaracá na Redação Integradada Folha de Pernambuco

