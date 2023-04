A- A+

CONEXÃO CAFÉ Lifestyle do Café: a influência no estilo dos Coffee Lovers Autodenominado 'desinfluencer' fala sobre o tema no Conexão Café desta semana

O café faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros, e influencia nas relações sociais, auxilia nos estudos, conecta pessoas e histórias. No entanto, cresce entre os amantes do café um conceito chamado Lifestyle do Café, ou seja, o estilo do café, que tem ditado a moda. Roupas e acessórios com temas cafeinados, tatuagens, e os cantinhos do café para receber os amigos em casa. Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti, apresentador do Conexão Café da Rádio Folha FM 96,7, convidou Augusto Vilaça, do perfil @rapazdocafe , um auto-denominado ‘desinfluencer’ e coach desmotivacional viciado em café, para conversar sobre a influência que o café exerce no comportamento das pessoas, em especial, dos coffee lovers.

Augusto Vilaça explicou o que é o dito Lifestyle do Café.



O tal do Coffee Lover formou uma tribo. Ou seja, uma galera que se identifica com determinado perfil e se junta. O café, desde a lenda de como ele foi descoberto (por um pastor na Etiópia que viu suas ovelhas comendo o grão e ficando elétricas e quis provar também), ele passou por ‘ondas’. Ele começa a ser consumido como uma espécie de pré-treino, que a pessoa acorda, toma, sai pra trabalhar. Depois, começou a juntar pessoas: usado em cafeterias como uma conexão entre pessoas que discutiam ideias. A partir daí, começa a se popularizar, partir para as residências, até que surgiu o tal do café especial”, relatou o 'desinfluencer'.



