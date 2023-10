A- A+

PODCAST Lina Fernandes lança campanha de pré-venda do livro "Na terra do podcast" O Brasil é o terceiro mercado consumidor de podcasts, atrás da Irlanda e Suécia

A âncora Patrícia Breda recebeu nesta quarta-feira (18) nos estúdios da Rádio Folha FM 96,7, a também radialista Lina Fernandes, que entra em uma nova etapa de sua vida profissional, desta vez como escritora. Ela veio falar do seu livro "Na Terra do Podcast".

“O consumo de conteúdos em áudio, no Brasil, nos últimos anos, têm criado um cenário muito propício para quem desejar investir em podcasts. Atualmente, o Brasil é o terceiro mercado consumidor de podcasts, atrás da Irlanda e Suécia”, afirmou Lina Fernandes, ao falar sobre seu livro, que trata sobre o cenário econômico do podcast no Brasil.

Radialista e pesquisadora especialista em mídia sonora e Mestre em Indústrias Criativas, Lina Fernandes, que foi âncora da Rádio Folha FM, tem participado de palestras e oficinas em universidades divulgando a pré-venda do seu livro, que aborda de forma pioneira, o cenário econômico do podcast no Brasil e traz informações que podem ser aplicadas a qualquer modelo de projeto sonoro. A pré-venda segue até o dia 2 de dezembro, que você pode conferir clicando aqui.

Lina Fernandes na Rádio Folha FM

LINA NO FESTIVAL REC’N’PLAY

Reconhecida como uma das principais lideranças dos estudos em mídia sonora no país, ela vai ministrar duas oficinas: roteiros criativos e como ganhar dinheiro com podcast. As inscrições são online

Nesta quinta-feira, dia 19, o Festival REC'n'Play - maior evento de tecnologia e inovação do Nordeste, que acontece no Recife, vai sediar uma palestra com Lina Fernandes, especialista em monetização de podcasts. O encontro será realizado a partir das 13h, no Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado na Av. Alfredo Lisboa, S/N - Armazém 11, Bairro do Recife. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site. As vagas são limitadas.

A palestra tem como proposta apresentar um estudo científico inédito sobre a relação entre construção de audiência e monetização de podcasts. “As pesquisas têm mostrado que Pernambuco tem se consolidado como um território importante para o Nordeste no quesito de produção de podcast. Por outro lado, fazer a sustentabilidade desse produto é um desafio. E, neste encontro, vou apresentar estratégias para furar esta bolha para se garantir produzindo e ganhando dinheiro com esta nova mídia que está revolucionando o mercado” explica Lina Fernandes.

Na sexta-feira, dia 20, Lina Fernandes ministra, ao lado do jornalista, Emerson Sabóia, uma oficina de produção de roteiros criativos para podcasts. “Atualmente, o Brasil possui mais de 30 milhões de ouvintes. Ou seja, o terceiro que mais consome podcast no mundo. À medida que esse formato de conteúdo ganha destaque, é fundamental compreender as diversas categorias de podcasts disponíveis e as distinções que os caracterizam”, reforça a pesquisadora sobre a importância de estudar os vários formatos e roteiros para podcast. Para participar da oficina é necessário realizar inscrição no site. A formação será realizada gratuitamente na Escola Técnica Porto Digital - Sala de aula 3, Av. Rio Branco, 193 - Bairro do Recife.

PODCAST

A entrevista completa você pode acompanhar no link abaixo.

