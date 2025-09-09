A- A+

SHOW Lirinha leva poesia e música nordestina ao MIMO Festival em Olinda O Cordel do Fogo Encantado apresenta encontro sobre oralidade, tradição e resistência nesta sexta (12), na Praça do Carmo

O cantor, poeta e compositor Lirinha é uma das atrações confirmadas no retorno do MIMO Festival em Olinda, nesta sexta (12). O vocalista e fundador do Cordel do Fogo Encantado, grupo nascido em Arcoverde, tem apresentação confirmada às 0h30h na Praça do Carmo, com o encontro “A oralidade como futuro: poesia, tradição e resistência no Nordeste”.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor Lirinha, ele fala sobre o repertório preparado para show no MIMO Festival em Olinda.

Além de trazer a história e a memória da banda, o repertório também apresentará novos rumos e canções inéditas, como uma música chamada Tempestade Elétrica, cujo refrão reafirma o desejo e o movimento da banda em reunir e lembrar as palavras para colorir o céu. Como uma tempestade elétrica, entendendo que a poesia e a música fazem parte dessa tempestade elétrica que é a existência artística da banda

O artista, que também tem carreira solo, propõe uma imersão nas narrativas populares que marcaram sua trajetória, mesclando recitais, cantos e reflexões sobre a cultura nordestina. O Cordel, que voltou aos palcos em 2018 com formação original, segue como referência na mistura entre música e teatro.

O MIMO, após sete anos ausente, retoma sua programação em Olinda entre os dias 12 e 14 de setembro. Considerado o maior festival gratuito de música do Brasil, ocupa espaços históricos da cidade com apresentações e atividades culturais. Neste ano, o evento reúne mais de 40 atrações, fortalecendo o diálogo entre memória, arte e diversidade.

Programação: MIMO Festival Olinda

