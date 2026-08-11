A- A+

LITERATURA Livro analisa origens e influências da música armorial Obra de Carlos Eduardo Amaral revisita o repertório do movimento e destaca suas relações com a cultura regional e a música brasileira

A Academia Pernambucana de Letras recebe, no próximo sábado (15), o lançamento do livro “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre a música armorial”. A obra é assinada pelo jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral e propõe uma análise estética e crítica da música armorial. O estudo parte do repertório da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco e do Quinteto Armorial, grupos que marcaram a produção musical dos anos 1970.

Para falar sobre o livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o jornalista e crítico musical, Carlos Eduardo Amaral, que fala sobre sua produção e a forma de falar sobre a musica armorial.

Escrever um livro é uma forma de falar sem ser interrompido. E acabou que esse livro aqui foi um esforço nesse sentido de eu contar para mim e poder, ao mesmo tempo, colocar para os outros como a música armorial se originou e o que é que a caracteriza”, afirma Carlos Eduardo Amaral.



O livro também investiga as bases conceituais do Movimento Armorial e suas relações com a cultura regional, entre as referências estão o Manifesto Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre, e o Ensaio sobre a música brasileira, de Mário de Andrade. A pesquisa destaca ainda a contribuição do compositor César Guerra-Peixe, que viveu no Recife entre 1949 e 1952, o período teve papel importante na mudança de suas concepções musicais e na aproximação com elementos da cultura nordestina.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A cerimônia começa às 15h, com entrada gratuita e distribuição de 200 exemplares ao público mediante preenchimento de formulário online.

SERVIÇO

LIVRO- “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre música armorial”, de Carlos Eduardo Amaral

Data: 15 de agosto de 2026, sábado

Horário: 15h

Preço: Distribuição gratuita, mediante reserva pelo link

(quantidade limitada)

Local: Academia Pernambucana de Letras – Av. Rui Barbosa, 1596 – Graças (acesso pela Av. Dr. Malaquias)

Entrada: Gratuita, sujeita à lotação do auditório

Incentivo: Funcultura / Fundarpe / Secretaria de Cultura / Governo de Pernambuco

Versão em audiobook: YouTube

Veja também