MUSICAL

Rapunzel ganha nova versão musical em apresentação no Recife

O musical "A Nova Aventura de Rapunzel" em única apresentação, neste sábado (06), no Teatro Barreto Junior.

O musical "A Nova Aventura de Rapunzel", da Helena Siqueira Produções,O musical "A Nova Aventura de Rapunzel", da Helena Siqueira Produções, - Foto: Divulgação

O Teatro Barreto Júnior recebe neste sábado (6), às 16h, o musical "A Nova Aventura de Rapunzel", da Helena Siqueira Produções. A montagem traz uma adaptação envolvente do clássico conto de fadas, com direção de Emmanuel Matheus e texto de Ivaldo Cunha. 

No palco, Rapunzel, Flynn Rider e a feiticeira Gothel vivem cenas cheias de humor, emoção e belas canções. A proposta é encantar crianças e adultos com uma história sobre coragem e sonhos.

O musical " A Nova Aventura de Rapunzel" - Foto: Divulgação

 

É um espetáculo para toda a família se emocionar e entender a força interior e a força de seus sonhos. Entre os personagens, a princesa Rapunzel, a feiticeira Gothel, Flynn Rider.

 

O musical " A Nova Aventura de Rapunzel" - Foto: Divulgação

 

A coreografia é assinada por Madson de Paula. Emmanuel Matheus assina a direção da peça, adaptação teatral é de Ivaldo Cunha.

O espetáculo é indicado para toda a família. Embarque nesta aventura emocionante!

 

SERVIÇO

A Nova Aventura de Rapunzel

Dia: 06 de setembro (Sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro Barreto Júnior – Pina – Recife/PE

Valores: 100,00 (inteira) | 50,00 (meia)

Ingressos antecipados pelo site Sympla 

Ou na Bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo com 1h de antecedência.

Informações: (81) 9.9568-4125

