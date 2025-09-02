Rapunzel ganha nova versão musical em apresentação no Recife
O musical "A Nova Aventura de Rapunzel" em única apresentação, neste sábado (06), no Teatro Barreto Junior.
O Teatro Barreto Júnior recebe neste sábado (6), às 16h, o musical "A Nova Aventura de Rapunzel", da Helena Siqueira Produções. A montagem traz uma adaptação envolvente do clássico conto de fadas, com direção de Emmanuel Matheus e texto de Ivaldo Cunha.
No palco, Rapunzel, Flynn Rider e a feiticeira Gothel vivem cenas cheias de humor, emoção e belas canções. A proposta é encantar crianças e adultos com uma história sobre coragem e sonhos.
É um espetáculo para toda a família se emocionar e entender a força interior e a força de seus sonhos. Entre os personagens, a princesa Rapunzel, a feiticeira Gothel, Flynn Rider.
A coreografia é assinada por Madson de Paula. Emmanuel Matheus assina a direção da peça, adaptação teatral é de Ivaldo Cunha.
O espetáculo é indicado para toda a família. Embarque nesta aventura emocionante!
SERVIÇO
A Nova Aventura de Rapunzel
Dia: 06 de setembro (Sábado)
Horário: 16h
Local: Teatro Barreto Júnior – Pina – Recife/PE
Valores: 100,00 (inteira) | 50,00 (meia)
Ingressos antecipados pelo site Sympla
Ou na Bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo com 1h de antecedência.
Informações: (81) 9.9568-4125