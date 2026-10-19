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LIVRO Livro reúne histórias de atendimentos médicos nos estádios pernambucanos Obra de Sidney Nicéas reúne relatos de Odi Veiga sobre emergências, tragédias e bastidores dos atendimentos médicos nos estádios de futebol

O livro "“Entre Cobras, Leões e Timbus — narrativas de uma mulher, como uma Fênix, à frente das ambulâncias nos estádios de futebol”, do escritor Sidney Nicéas, será lançado no Recife no dia 24 de outubro, a partir das 15h, no Salão de Eventos da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro das Graças.

A obra reúne crônicas sobre episódios vividos pela enfermeira e empresária Odi Veiga, que há 26 anos atua com sua equipe médica nos estádios pernambucanos. Os relatos incluem situações inusitadas, acidentes, tragédias e atendimentos de emergência durante as partidas de futebol.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o escritor Sidney Nicéas e a enfermeira e empresária Odi Veiga. Nicéas destaca o livro como uma leitura suave e divertida.

“Acabou ficando um livro gostoso de ler por conta das histórias curiosas e muito informativo, porque a partir da leitura você passa a entender melhor como funciona essa área.”, afirma Sidney Nicéas

O livro também aborda as mudanças nos protocolos de atendimento e nas leis relacionadas aos jogos. Relata situações como a proibição de bebidas alcoólicas nos estádios, o protocolo de concussão e o comportamento dos torcedores após a pandemia fazem parte da publicação. Os textos mostram como a rotina dos atendimentos médicos no futebol reflete aspectos da saúde e do comportamento da sociedade brasileira.

“Eu fui lendo relatório por relatório, prontuário por prontuário do paciente ao longo de quase um ano de pesquisa para ir lembrando e marcando as histórias.”, afirma Odi Veiga

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A obra inclui QR Codes que permitem acessar conteúdos complementares, como reportagens publicadas na imprensa sobre os acontecimentos narrados. Antes de chegar ao público pernambucano, o livro foi lançado no Rio de Janeiro e na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em setembro. As vendas pela internet têm previsão de início ainda em outubro.

SERVIÇO

Lançamento do livro: Entre Cobras, Leões e Timbus

Autor: Sidney Nicéas

Data: 24 de outubro

Horário: A partir das 15h

Local: Salão de Eventos da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Endereço: Avenida Dr. Malaquias, 204, Graças, Recife (PE).

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