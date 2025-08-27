A- A+

Lançamento Livro revela trajetória de mulheres na fotografia do Recife Fotógrafas (Uma Ciranda no Recife), de Isabella Valle, reúne relatos e imagens de quase 50 profissionais e revisita a história da fotografia sob uma perspectiva feminista

Um novo olhar sobre a história da fotografia no Recife ganha forma no livro Fotógrafas (uma ciranda no Recife), da professora e fotógrafa Isabella Valle, será lançado domingo (31), às 15h, no Instituto Casa Astral, no Poço da Panela.



A obra, publicada pela Cepe Editora, reúne 344 páginas que atravessam temas como gênero, maternidade, preconceito, assédio e redes de solidariedade. Para compor a narrativa, Isabella entrevistou quase 50 mulheres que atuam em diferentes áreas da fotografia, do jornalismo ao cinema, da publicidade ao universo artístico.

“Neste livro não proponho a construção de uma História da fotografia de mulheres no Recife, até porque acredito que esse H maiúsculo é o mesmo que atravessa a ideia de Homem como sinônimo de humanidade: uma ficção totalitária e violenta”. Pretendo apresentar narrativas que levantam memórias e questões diversas, importantes e, sobretudo, partilhadas, uma abordagem atenta à situação das fotógrafas participantes, em diálogo com suas particularidades, com respeito a suas biografias e seus enfrentamentos.” escreve a autora na abertura de Fotógrafas Uma Ciranda no Recife”.

Fotografas (uma ciranda no Recife)/Foto: divulgação



A publicação destaca gerações que vão dos anos 1970 até os 2010 e inclui relatos de pioneiras como Gleide Selma, primeira fotógrafa a atuar no Diário de Pernambuco. Também traz reflexões sobre os estigmas que cercam as mulheres na profissão, como lembra a cineasta Tuca Siqueira ao questionar a expectativa de um “olhar sensível” atribuído às fotógrafas.

O livro apresenta ainda um fotolivro com 52 retratos e autorretratos de 26 fotógrafas, em formato de ciranda, simbolizando encontro e troca. Entre as participantes estão nomes como Yêda Bezerra de Mello, Roberta Guimarães, Mariana Guerra e Hélia Scheppa.

Resultado de sua pesquisa de doutorado na UFPE, a obra tem produção de Olga Wanderley, edição da jornalista Fabiana Moraes e prefácio da paulista Nair Benedicto. Com apoio do Funcultura, o projeto propõe rever a história da fotografia no Recife a partir de uma perspectiva feminista, dando visibilidade às trajetórias e desafios das mulheres que ajudaram a moldar esse campo.

Serviço

Lançamento de Fotógrafas “Uma Ciranda no Recife”

Quando: 31 de agosto (domingo)

Hora: 15h às 19h

Onde: Instituto Casa Astral, Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela, Recife

Preço: R$ 60 (impresso)

