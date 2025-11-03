A- A+

LITERATURA Livro revisita quase dois séculos da Faculdade de Direito do Recife Obra do professor e juiz André Melo Gomes Pereira analisa como a história da Faculdade de Direito do Recife foi narrada por gerações de docentes e destaca sua influência na formação da cultura jurídica brasileira

A Faculdade de Direito do Recife (FDR) será tema de um novo livro que revisita quase dois séculos de história da instituição. A obra “Uma história das histórias da Faculdade de Direito do Recife: no bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil”, do professor e juiz André Melo Gomes Pereira, será lançado no dia 6 de novembro, às 19h, no Espaço Memória da FDR. Pernambucano radicado no Rio Grande do Norte e ex-aluno, André retorna à “Casa de Tobias” para apresentar a obra, fruto de sua tese de doutorado em Direito pela Universidade de Brasília.



Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o professor e juiz André Melo Gomes Pereira, ele destaca a análisa dos principais trabalhos sobre a Faculdade de Direito do Recife produzidos por nove professores.

A análise permite uma visão da cultura jurídica brasileira, notadamente como o próprio campo jurídico se autocompreende historicamente por meio do exemplo eloquente de uma das duas primeiras faculdades de direito do Brasil e daquela que mais esforço empreendeu para escrever a sua própria história”,



Publicado pela Editora da Universidade Estadual da Paraíba, o livro analisa como a trajetória da Faculdade de Direito do Recife foi contada por nove professores, entre eles Clóvis Beviláqua e João Maurício Adeodato. A pesquisa mergulha em textos, atas e documentos raros para compreender o papel desses autores na formação da memória e da cultura jurídica brasileira. No prefácio, o professor George Galindo define a obra como uma reflexão essencial sobre a construção da educação jurídica no país.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:





O lançamento do livro sobre a historiografia da Faculdade de Direito do Recife - FDR se insere na programação preparatória às comemorações do bicentenário dos cursos jurídicos, a ser celebrado em 2027. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil, em Olinda e São Paulo, foram instituídos por Dom Pedro I em decreto imperial de 11 de agosto de 1827.



SERVIÇO

Lançamento do livro “Uma história das histórias da Faculdade de Direito do Recife: no bicentenário dos cursos jurídicos no Brasil”,

Quinta (6) às19h

Espaço Memória da Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE) - Praça Adolfo Cirne, s/n - Boa Vista - Recife-PE

Veja também