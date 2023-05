Lombalgia aguda atinge de 65% a 90% dos adultos ao longo da vida

A- A+

A dor lombar tem causa multifatorial e é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Cerca de 65% a 90% dos adultos sofrerão um episódio de lombalgia aguda ao longo da vida. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (4), com o fisioterapeuta Paulo Koury.

Segundo o profissional de saúde, há um período da vida em que a lombalgia é mais incidente.

A dor lombar pode aparecer em qualquer idade, a depender do movimento inadequado que você possa vir a fazer que machuque aquela musculatura que estabiliza a região lombar. Mas a maior incidência é entre os 35 e os 55 anos de idade”, afirmou. Fisioterapeuta Paulo Koury

Há diferença no tratamento atual da lombalgia quando comparado a tratamentos mais antigos, de acordo com Paulo Koury.

Hoje em dia eu não trato mais lombalgia em maca. Não existe mais ficar em casa deitado por três semanas por causa de dor nas costas: isso prejudica ainda mais o indivíduo. Trato com movimentos adequados e exercícios específicos”, declarou.

O fisioterapeuta diferenciou os tipos de lombalgia.

A lombalgia aguda dura até o décimo quinto dia, segundo a literatura. Passou de 15 dias, já é lombalgia crônica. Nesse caso, é importante realmente procurar um especialista. E também existem casos de lombalgias recorrentes por excesso de movimentos inadequados em algum esporte”, relatou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo.

https://open.spotify.com/episode/6iRxw6Q4zb0WBOZuJcjJSk

Veja também

CANAL SAÚDE Problema nos pés atingem homens e mulheres em diversas fases da vida