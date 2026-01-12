A- A+

Rádio Folha Looks criativos para o carnaval: produtos usados podem ser risco para os olhos Oftalmologista explica como prevenir acidentes oculares comuns durante o período festivo

Com o início do período de prévias carnavalescas, o uso de maquiagens vibrantes, glitter, sprays fixadores e pomadas modeladoras para cabelo aumenta significativamente.

Embora populares para criar looks criativos, esses produtos podem oferecer riscos quando usados de forma inadequada ou sem procedência, especialmente para a região dos olhos.ocedência, especialmente para a região dos olhos.

Nesta quinta-feira (8), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a oftalmologista Carolina Lessa. Ela falou sobre os cuidados com os olhos no carnaval.

A Dra. Carolina Lessa iniciou a entrevista citando um caso grave ocorrido em carnavais passados para alertar sobre cuidados com os olhos no carnaval

"A gente avaliou há uns 3 anos atrás uma série de casos de mulheres que chegaram com aquelas tranças no cabelo e tinha chovido nessa prévia e o gel derreteu, bateu no olho e assim a gente atendeu mais de 70 mulheres numa noite, todas com os olhos muito queimados. Então fica alerta que essa época do ano aumenta muito o número de casos de emergência por conta desses produtos"

Oftalmologista Carolina Lessa/Foto: Divulgação

A médica enfatizou que, em caso de irritação ou acidente ocular, o paciente jamais deve ir dormir esperando melhorar

"Se a gente fez de tudo, lavou bastante e ainda está incomodando, aí realmente não é para esperar para o próximo dia. Quando a gente dorme, a gente deixa o olho fechadinhp, quando acorda no outro dia tá aquele olho muito secretivo, remelando, vermelho. E esse tempo aí que podia ter feito alguma coisa para salvar o olho mais rápido, tá aí sendo perdido dormindo"

A especialista explicou o mecanismo fisiológico que torna o uso de óculos de camelô (sem proteção UV) pior do que não usar nada

"Aqueles óculos não têm a proteção adequada, então eles acabam piorando a situação, porque quando está escuro, a pupila da gente dilata, fica grandona e acaba entrando mais raio de sol ainda. Então, em vez de proteger, a gente tá prejudicando o olho"

Dra. Carolina ainda ensinou uma técnica simples, mas essencial, para retirar a maquiagem sem causar lesões na córnea

"Quando for tirar o produto, sempre botar a cabeça para trás para que o produto não derreta e não caia dentro do olho. Cabeça para trás, lava, tenta tirar o máximo de próximo dos olhos, não deixar esse produto escorrer. E se por acaso caiu no olho, observa, lava com bastante água, pode colocar um colírio lubrificante"

