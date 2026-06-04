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SÃO JOÃO Luar do Sertão lança primeira música autoral no São João Banda criada por músicos cegos apresenta "Vou Embora pra o Sertão" e faz show no dia 7 de junho, no Camará Shopping, em Camaragibe

A Banda Luar do Sertão aproveita o período junino para lançar sua primeira música autoral, "Vou Embora pra o Sertão", composição de Domingos Sávio e Luciano do Acordeon. A canção foi gravada especialmente para o São João 2026 e reforça a identidade da banda com o autêntico forró pé de serra. A nova música também integra o repertório do show que será apresentado no próximo dia 7 de junho, às 17h, no São João do Camará Shopping, em Camaragibe.

Para falar sobre o lançaento para o São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os vocalistas da Banda Domingos Sávio, Manoel Dantas, João Paulo e Rivelino Amaral. Domingos destaca que o projeto vai muito além da música.

Essa história é uma história que traz não só a música, mas traz a cidadania, a oportunidade, as questões sociais. [...] Aqui a gente abre a oportunidade e depois as pessoas vão voando”, afirma Domingos Sávio

Banda Luar do Sertão na Rádio Folha FM - Foto: Emerson Costa

Fundado há 26 anos por um grupo de músicos cegos, o conjunto tem trajetória marcada pela valorização da inclusão por meio da cultura. A banda é formada por Domingos Sávio, na zabumba; Muniz da Fonseca, o Neném, no pandeiro; João Paulo, o sanfoneiro; Manoel Dantas, o vocalista; Riverlino Amaral, no Triângulo e Maria da Conceição, a Ceça, no vocal. No palco, a banda reúne sanfona, zabumba, pandeiro, triângulo e vocais para celebrar as tradições nordestinas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Criada em Igarassu, a Banda Luar do Sertão mantém o compromisso de ampliar oportunidades para pessoas com deficiência por meio da música. O grupo também busca sensibilizar a sociedade para o talento e a capacidade artística de seus integrantes.

Serviço:

Camará Shopping – Camaragibe

Dia: 07 de Junho

Horário: 17h

Praça de Alimentação

Mais informações: (81)9.9238-5160.

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