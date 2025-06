Luciano Magno lança "Arapiraca" para o São João 2025

A- A+

Numa homenagem às raízes culturais do Nordeste, chega às plataformas digitais “Arapiraca” nova música de Luciano Magno e Alfredo Paixão. A letra da nova canção apresenta um personagem fictício, um caboclo cheio de coragem do nosso Sertão nordestino.

Luciano Magno é músico, guitarrista, produtor musical, educador, cantor e compositor que transita por todos os ritmos da nossa diversidade cultural. O artista é considerado um dos maiores nomes da guitarra na atualidade.

Em bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta-feira (06), Luciano adiantou que a canção “Arapiraca” fará parte do seu projeto que chegará com 12 faixas no próximo ciclo junino de 2026.

A entrevista completa pode ser acompanhada através do player abaixo

Projetos não faltam para o segundo semestre de 2025, e Luciano adiantou que tem música com Roberto Menescal e parceria com Davi Moraes para serem lançadas ainda este ano.

Como educador vem contribuindo na difusão da linguagem dos ritmos pernambucanos e da guitarra brasileira, em escolas e academias de música de todo o país. É autor do método “Guitarra no Frevo” (São Paulo: editora DPX, 2013 - 2019) e um dos precursores na realização de masterclass, workshops e oficinas musicais no Nordeste, desde o final da década de 1990.

