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CANAL SAÚDE Ludopatia: quando apostas e "joguinhos" deixam de ser diversão e se tornam uma doença Especialista explica como identificar os sinais da compulsão por jogos de azar, os impactos na saúde mental e os riscos para a vida financeira e familiar

A facilidade de acesso às plataformas de apostas esportivas, cassinos virtuais e jogos de azar tem contribuído para o aumento dos casos de ludopatia, transtorno caracterizado pela compulsão por jogar. O problema vai além das perdas financeiras e pode comprometer a saúde mental, o patrimônio e até a estrutura familiar de quem desenvolve a dependência.

Segundo estimativas, os jogos virtuais de azar movimentam cerca de R$ 120 bilhões por ano no Brasil. A promessa de ganhos rápidos atrai milhões de pessoas, mas especialistas alertam que o mecanismo dessas plataformas estimula um ciclo de apostas cada vez maior, levando muitos jogadores ao endividamento, à perda de bens e ao comprometimento da qualidade de vida.

Nesta segunda-feira (20), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o psicólogo e mestrando em Psicologia Clínica, Rodolfo Cunha, sobre como identificar a ludopatia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Rodolfo Cunha iniciou a conversa desmistificando a ideia de que o oposto do vício é simplesmente a abstinência, explicando que a doença se instala no exato momento em que o indivíduo perde o poder de escolha sobre o próprio comportamento.

"O oposto da dependência é a liberdade, a capacidade de escolher, de forma consciente, quando fazer algo e quando não fazer. A dependência surge quando a pessoa perde esse poder de decisão e o comportamento se torna um hábito compulsivo, passando a causar prejuízos financeiros, emocionais e sociais, afirma." Rodolfo Cunha, psicólogo

O psicólogo alertou, ainda, para o perigo das "distorções cognitivas" que mantêm o jogador preso nas plataformas, acreditando erroneamente que as apostas são fontes seguras de renda e que a vitória está sempre a um clique de distância.

"A pessoa precisa entender por que está jogando. Hoje, muita gente no Brasil encara as apostas como uma forma de investimento. Ela acredita que conhece o jogo o suficiente para prever o resultado, acha que vai acertar e, muitas vezes, passa a interpretar cada perda como um sinal de que a vitória está mais próxima, disse."

O especialista também alertou que longe de ser apenas uma brincadeira inofensiva de celular, o transtorno do jogo destrói o patrimônio das famílias em uma velocidade assustadora e empurra os pacientes para o extremo do adoecimento mental.

"Já acompanhei casos de pessoas que perderam um apartamento por causa das apostas esportivas. A literatura científica também mostra uma correlação muito alta entre a forma mais grave do transtorno do jogo e o risco de suicídio. Em muitos desses casos, o endividamento se torna tão intenso que a pessoa deixa de enxergar alternativas para lidar com a situação, alertou."

Por fim, Rodolfo Cunha orientou que brigar ou encurralar a pessoa que está viciada só piora o quadro, ressaltando que a abordagem dos parentes deve ser baseada na oferta de ajuda e não na acusação, para evitar que o jogador se sinta sem saída

"No momento em que a pessoa se sente julgada ou encurralada, a reação mais comum é se defender e se isolar. Por isso, a abordagem precisa ser acolhedora, e não acusatória. Em vez de confrontar, o ideal é dizer: 'Eu percebi que você tem apresentado alguns comportamentos que podem estar te prejudicando. Isso tem me preocupado. Se você precisar de ajuda, pode contar comigo, finalizou."

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