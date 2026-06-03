A- A+

SÃO JOÃO Luiz Wilson leva o forró e poesia ao Polo Camarão no São João de Caruaru Cantor e compositor integra a programação deste domingo (7) e reforça a presença da cultura popular na maior festa junina do país.

O cantor e compositor Luiz Wilson será uma das atrações do Polo Camarão, no São João de Caruaru 2026, neste domingo (7). Integrando a programação do movimento SP Forró, o artista sobe ao palco à 0h30, levando ao público um repertório marcado pela valorização da música nordestina.

Para falar sobre a sua participação no São João de Caruaru, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou cantor e compositor Luiz Wilson, no momento falou sobre a missão e o poder de ensino da cultura popular.



Nós que trabalhamos a cultura, que somos operários da cultura, como se diz, a gente é resistente porque realmente é uma história de resistência. O nosso objetivo é sempre estar falando essa linguagem popular, mostrando que a cultura popular, a cultura nordestina treina, anima, diverte e ensina”, afirma Luiz Wilson.

Com trajetória dedicada ao forró e às tradições populares, Luiz Wilson representa a força da cultura nordestina além das fronteiras da região. Sua participação reforça o intercâmbio cultural entre Pernambuco e São Paulo, iniciativa que ocorre pelo quarto ano consecutivo dentro da programação oficial da festa.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Considerado um dos maiores eventos juninos do país, o São João de Caruaru reúne artistas de diferentes gerações e estilos ligados à cultura popular brasileira.

Serviço:

Pólo Camarão – São João de Caruaru

Domingo – 07 de Junho de 2026

18h – DJ Xuxa

19h – Trio da Lua

21h – Trio Golada

22h30 – Ailton Martins

00h30 – Luiz Wilson

Veja também