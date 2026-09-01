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DOCUMENTÁRIO Lula Terra lança curta sobre memória, fé e cultura sertaneja "Marise: do Sagrado ao Carnaval" reúne lembranças de uma mulher de 95 anos e percorre quase um século da história de Carnaíba

O ator e diretor Lula Terra lança nesta quinta-feira (3), o curta-documentário "Marise: do Sagrado ao Carnaval", no Cinema São Luiz. Dirigido por Lula Terra, que possui uma trajetória de destaque no cinema pernambucano, com participações em "O Som ao Redor", "Aquarius" e "O Agente Secreto". O filme reúne as memórias de Marise Salvador Rodrigues, mãe do diretor, que aos 95 anos vive em Carnaíba, no Sertão do Pajeú.

Para falar sobre o curta-documentário, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o ator e diretor, Lula Terra, que fala sobre Dona Marise, sua mãe de 95 anos e protagonista do filme.

A grande figura da equipe do documentário é dona Marise, minha mãe tem 95 anos, trabalha até hoje cerca de seis horas por dia como costureira, desenha e escreve. Ela pinta e borda literalmente, sendo uma mulher forte que deu vida a quatro filhos em casa com ajuda de parteira no Sertão”, afirma Lula Terra



A produção percorre lembranças da família, da fé católica, do antigo trem de passageiros e das experiências com o carnaval. A partir dessas recordações, o documentário apresenta quase um século de transformações vividas no município e temas como memória, identidade e cultura sertaneja.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Após a sessão, o público poderá participar de um debate com o diretor, Marise e integrantes da equipe. A atividade amplia a conversa sobre as memórias registradas no filme e sua relação com a cultura de Pernambuco.

SERVIÇO

Lançamento no Recife do curta-metragem "Marise: do Sagrado ao Carnaval"

Duração: 18 minutos

Quinta-feira 3 de setembro de 2026

Horário: 18h30

Local: Cinema São Luiz – Recife

Instagram: @marisedocumentario

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