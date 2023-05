A- A+

CANAL SAÚDE Má formação na língua do bebê prejudica a amamentação O defeito é formado antes do nascimento

Muitas mães têm dificuldade na hora de amamentar o filho, que não consegue realizar uma boa sucção do leite. A influencer Viih Tube, inclusive, passou por essa situação com sua filha com o também ex-bbb Eliezer. O que muitas não sabem é que pode ser resultado do famoso “freio curto”, uma má formação na língua que pode ser corrigida com cirurgia. O âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou com a cirurgiã pediátrica, Roberta Leal, sobre o assunto no Canal Saúde desta quinta-feira (11).



A médica explicou a má-formação que acontece nas línguas dos bebês.



“O defeito é congênito. É uma membrana, um ligamento, que faz a conexão da língua com a base da boca, que é importante para dar a sustentação e guiar os movimentos. Então, quando é nessa fase neonatal é importante para garantir uma boa sucção”, afirmou.

Cirurgiã pediátrica Roberta Leal

Roberta Leal também relatou consequências decorrentes dessa má formação.



“Se o bebê não tem uma boa sucção, ele mama, mama e cansa. As mamadas são mais frequentes e ineficientes. Então, a criança tem dificuldade de ganhar peso e passa o dia no peito da mãe, por exemplo. Às vezes até fere o bico do peito da mãe”



O tratamento, de acordo com a cirurgiã pediátrica, o tratamento não é complicado.



“Leva a criança para o centro cirúrgico e, com assistência anestesiológica, faz uma mínima sedação só para que ela durma e não tenha aquela sensação de dor. Facilmente, se consegue romper com um bisturi. A criança acorda fácil, já vai para o peito da mãe, volta à amamentação normal”, declarou.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



