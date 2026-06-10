Maciel Melo lança canção inédita para celebrar o São João
Canção composta em parceria com Maviael Melo e João Sereno chega ao público durante a temporada junina e celebra as tradições culturais do Nordeste
O cantor e compositor Maciel Melo laça a música "Trancelim de Ouro e Prata", na Rádio Folha FM 96.7, com nova aposta para o período junino de 2026. A canção foi composta em parceria com Maviael Melo e João Sereno, reunindo poesia, tradição e elementos marcantes da cultura sertaneja.
Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Maciel Melo, que fala sobre a conexão com suas raízes para não perder a identidade.
Se eu passar três meses sem ir no sertão, eu fico agoniado. Eu preciso ir, realimentar o meu sotaque [...] andar por dentro dos matos mesmo e conversar com o povo, o povo conversando natural do jeito deles”, afirma Maciel Melo
Com letra inspirada no universo nordestino, a obra reforça a identidade artística de Maciel Melo e sua ligação com as raízes do forró. O lançamento chega em meio à intensa programação de São João do artista pelo Nordeste. A expectativa é que a música conquiste espaço nas festas juninas e no repertório dos admiradores da música regional.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O lançamento reafirma o compromisso do cantor com a valorização da cultura popular brasileira. A canção será lançada nas plataformas digitais a partir do próximo sábado (13) e acompanha um Vídeoclip da música, disponível no canal do YouTudo e no Instagram do cantor.