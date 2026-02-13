A- A+

CARNAVAL 2026 Maciel Salú será homenageado pelo Homem da Meia-Noite no Carnaval 2026 Reconhecimento celebra os 30 anos de carreira do músico olindense e sua contribuição à cultura popular pernambucana.

O cantor e rabequeiro Maciel Salú será um dos homenageados do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2026, em Olinda. A reverência marca os 30 anos de carreira do artista, reconhecido por unir tradição popular e sonoridades contemporâneas. Herdeiro de uma família ligada ao maracatu rural e ao cavalo marinho, ele construiu trajetória dedicada às culturas afro-indígenas e aos folguedos pernambucanos.A homenagem do Homem da Meia-Noite destaca sua contribuição para a difusão das culturas de terreiro e da música autoral dentro e fora do Brasil.

Para falar sobre a homenagem do Homem da Meia-Noite no Carnaval 2026, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor, compositor e musicista Maciel Salú, que destaca a importância de valorizar os mestres em vida.

Se tiver de homenagear o nosso artista, homenageiem em vida... porque não é só você que tá recebendo homenagem, são todas aquelas pessoas que amam você, é a sua família, são seus filhos, são os fãs... O Calunga, o Homem da Meia-Noite, ele não é só um boneco, ele é um patrimônio... Na realidade você se prepara o ano todo para ver a saída dele”,



Com sete discos lançados, Maciel apresentou em 2025 o álbum "Baile de Rabeca – Tudo é Amor", reafirmando a rabeca como instrumento central de sua obra. Antes, lançou "Ogum", espetáculo elogiado pela crítica nacional pela força estética e diálogo com ritmos afro-caribenhos. Em 2010, foi indicado ao Grammy Latino com a Orquestra Contemporânea de Olinda, um de seus projetos paralelos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Ao longo da carreira, acumulou prêmios como BBC Awards e Prêmio Multicultural Estadão, além de turnês pela Europa. Fora dos palcos, coordena ações de formação e salvaguarda da cultura popular, com foco na rabeca e no cavalo marinho. No Carnaval, sobe ao palco com um espetáculo que mistura maracatu, frevo e afrobeat, reafirmando a cultura popular como expressão viva e atual.

SERVIÇO

Agenda Maciel Salú no Carnaval 2026

Sábado (14/ fev)

19h | Recife Show no Polo Graças –

00h | Olinda Saída do Homem da Meia – Noite, Maciel Salú é um dos homenageados do ano

Domingo (15/fev)

14h - Olinda Chegada de Maciel Salú como Caboclo de Lança no Maracatu Piaba de Ouro

20h - Aliança Show no Pátio da Cultura

Segunda (16/fev)

10h - Olinda Participa do Encontro de Maracatus de Baque Solto na Ilumiara Zumbi

19h30 - Olinda Show no Polo Carmo

