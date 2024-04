Made Pernambuco que reúne artesãos pernambucanos recebe novos expositores

A- A+

A 12ª edição da feira Made Pernambuco recebeu nesta semana, novos expositores, integrando a programação que reúne o melhor do artesanato pernambucano. Com entrada gratuita, o evento segue até a próxima quarta-feira (24), no Piso L1 do RioMar Recife, no Pina. A Made reúne a diversidade criativa de 80 expositores, considerando grande parte artistas plásticos, pequenos empreendedores regionais, artesãos e artistas. Produzidas à mão, a maior parte das obras é sustentável e apresenta traços culturais, contemporâneos e tradicionais. Há opções e gostos para todas idades.



Madeira de podas de árvores que virariam lixo e entulho ganham forma em produto de decoração na feira; assim como óculos de sol como bio acetato, que é extraído da polpa das árvores, madeira e aço inoxidável; outra curiosidade são tecidos de roupas, que são transformados em estampas com água de lavagem da tinta de pincéis. Entre os segmentos de recicláveis, papel, metal, cerâmica, porcelana, telas, acessórios, vestuário, calçados, além de acessórios ricos e criativos estão disponíveis, produzidos com sementes, fibras, conchas, chifre e coco.



Ainda poderão ser encontradas peças decorativas; esculturas em metal e madeira, vestidos bordados e pintados à mão, brinquedos artesanais, bonecos de pano, acessórios, bolsas e biojoias; móveis em madeira e resina; calçados em couro, jóias em prata; acessórios e objetos feitos de quenga de coco, luminárias e esculturas em papel. E, ainda, artes em papel reciclados, telas, cerâmica utilitária e decorativa, porcelanas, peças de barro e objetos religiosos.

“Foi intenso o movimento de visitantes nos últimos dias, estamos animados e na expectativa para que o público nos visite, conheça esse novo grupo de expositores. Nesta edição, a Made faz homenagem à cultura pernambucana e ao Movimento Armorial”, reforça a organizadora da MADE, Taciana Pontual, que é designer e artesã. A expectativa de Pontual é que o evento movimente mais de R$ 1 milhão em todo período.



A Made tem a participação de talentos do interior pernambucano, como o Coletivo Interior com Oficina Decor (Santa Cruz do Capibaribe), Mestre Mazinho (Lagoa Grande), Mano de Baé (Tracunhaém) e Jônatas Moreno (Iguaracy).

Ainda fazem parte desta 12ª edição da MADE: Acessórios Ramifica, Adrianne Barros, Algo Ateliê, Anas Acessórios, Arterial, Ateliana Crochê, AJ Dengo da Mamãe, AS Home, Ateliê Edson Machetaria, B Up Bolsas, Brinqueco, Cabrera, Camisetas PE, Casa de Lili, Cecília Chaves, Cláudia Couto Cerâmica, Cotidianas, Crabolando, Cristina Mac Dowell, Cristine de Holanda Celene Muniz, Dona Chica, Duni, Enedina Holanda, Essa Sujeita, Fag Bolsas, Fernanda Pinto, Frutu do Mosaico, GMC Ateliê, Graça Falcão, Guida Marques, Honorato Ateliê, Jailson Marcos, Joana Veloso, Karlotinha, Kefi, Lauz, Lavand’alma, Lela Torres, Lemob, Léo Pinheiro, Lu Pontual, Lúcia Fireman, Leandro Loureiro, L’ure Aromas, Luz de Girassol, Marcelo Tavares, Marize Patchwork, Mestre Nena – Cerâmica do Cabo, Oficina Decora, Oficina de Formas, Palmeiral – Arte no Coco, Pano de Cheiro, Panos e Cores, Patricia Barros, Paulette Maranhão, Petit Poá, Roberta Melo, Ronaldo Fonseca, Rosana Kitover, Saad Decorações, Simone Andrade, Studio Lama, Tacy Pontual, TC Couros, Tramandoarte, Vitalina. Além do Caminhos Coletivo de Arte com Jéssica Martins, Joka Cordeiro, Clélia Barqueta, Kátia Angelim e Clériston Andrade.

