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RELIGIÃO Mãe Adriana B. destaca combate à intolerância religiosa no Fórum Nacional de Umbanda, no Recife Evento gratuito será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no Museu da Abolição, com debates sobre ética, liberdade religiosa e combate à intolerância

A 4ª edição do Fórum Nacional de Umbanda acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Museu da Abolição, no Recife. Com entrada gratuita, o encontro será realizado das 9h às 17h e terá como tema “Humanidade e Ética na Espiritualidade”, reunindo lideranças religiosas de diferentes estados para palestras, debates e troca de conhecimentos.

Em conversa com o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, Mãe Adriana B, presidente do Fórum Nacional de Umbanda e dirigente da Casa de São Lázaro, apresentou a proposta do evento e ressaltou a importância de fortalecer o diálogo sobre espiritualidade, respeito às diferenças e enfrentamento à intolerância religiosa.

Mãe Adriana B. participa de atividade religiosa com criança durante celebração de tradição umbandista.

A programação busca reunir professores, pesquisadores e lideranças para discutir questões filosóficas relacionadas à espiritualidade, indo além dos debates doutrinários. Para Mãe Adriana, a fé deve refletir diretamente na maneira como as pessoas se relacionam em sociedade.

“O divino que mora em mim deve brilhar a favor do outro, não contra o outro”, afirmou.

Entre as questões que serão discutidas está a intolerância religiosa enfrentada por integrantes das religiões de matriz africana. Mãe Adriana relatou dificuldades vivenciadas por fiéis, como o cancelamento de corridas por motoristas de aplicativos ao identificarem que o destino é um terreiro.

Diante dessas situações, a dirigente defende que as empresas invistam na capacitação dos profissionais, com ações educativas sobre diversidade e liberdade religiosa.

“A gente quer uma educação desses profissionais para que entendam que, apesar de o carro ser deles, estão prestando um serviço público”, explicou.

O encontro também será marcado pela apresentação do aplicativo gratuito Doen, que reúne informações sobre terreiros e funciona como uma plataforma de classificados para profissionais da comunidade de axé. A iniciativa pretende ampliar oportunidades de trabalho e fortalecer a rede de apoio entre os integrantes da religião.

Outra novidade é o lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”, de Pai Rodrigo de Luca, que aborda conhecimentos tradicionais relacionados ao uso medicinal de ervas e plantas. Também está prevista a assinatura de uma carta compromisso de ética entre as casas participantes. O conteúdo das palestras será disponibilizado gratuitamente em uma revista digital.

Além das discussões e iniciativas voltadas à comunidade umbandista, Mãe Adriana reforçou que o fórum é aberto a toda a sociedade, independentemente da religião. Para ela, o contato com diferentes tradições é fundamental para desconstruir preconceitos e incentivar a convivência respeitosa.

“O preconceito já está dizendo: pré-concebido antes de conhecer. Então, vá lá conhecer. É aberto ao público, não paga nada. Ninguém vai perguntar a sua religião”, convidou.

Programação

Sábado (7)

9h30 – Abertura.

10h – Relatório anual sobre avanços e conquistas.

11h – Palestra “Ética: conceito para a humanidade”, com Tatiane Mello.

14h30 – Palestra “Construindo pontes e diálogos”, com Pai Felipe Aragão.

15h30 – Atividade FNU.

17h – Lançamento do livro “O Jardim de Aruanda”.

Domingo (8)

9h30 – Atividade FNU.

10h30 – Palestra “Ética religiosa e convivência humana”, com Phablo Patrício.

11h30 – Palestra “A boa comunicação para lideranças”, com Alexandra Torres.

14h30 – Palestra com Mãe Janaína Napoleão.

16h – Palestra com Mãe Márcia Moreira.

17h – Atividade FNU.

SERVIÇO

4º Fórum Nacional de Umbanda

Quando: 7 e 8 de novembro, das 9h às 17h.

Onde: Museu da Abolição, Recife.

Tema: “Humanidade e Ética na Espiritualidade”.

Entrada: Gratuita e aberta ao público.

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