CARNAVAL Maestro Forró é enredo da Gigante do Samba A escola de samba, localizada na Bomba do Hemetério, desfila na segunda-feira de Carnaval

“Maestro Forró Jorrando Cultura de Pernambuco para o Mundo” é o enredo da escola verde e branco, a tradicional Gigante do Samba. Para o Maestro Forró essa homenagem, entre tantas já recebidas, tem um valor especial.

Em entrevista concedida à âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, na tarde desta quinta-feira (13), ele fez questão de destacar a importância desta homenagem.

“Dizem que santo de casa não faz milagres, então receber essa homenagem dentro de nossa casa, Bomba do Hemetério, me deixou muito feliz”, afirmou o músico

Para o Maestro Forró todo o processo de escolha do enredo foi uma novidade. Foram 18 sambas apresentados, todos com minuciosa pesquisa sobre sua vida e trajetória artística. O samba vencedor é dos compositores Ramos de Oliveira, Fernando Marujo, Luiz Rangel, Roberto Marechal, Flavia Gonçalves, Alexandre guerra e Meia Noite. Forró tem todas as gravações que foram apresentadas para o concurso do enredo e afirma que as guardará com alegria.

A agenda para o Carnaval 2025 do Maestro Forró está repleta de compromissos, mas sem dúvida, o desfile da segunda-feira terá um brilho especial.

Conhecido pelo seu trabalho educacional na comunidade da Bomba do Hemetério, ele oferece na Escola Comunitária de Música cursos para crianças. Para os jovens, a partir dos 16 anos e adultos é oferecido curso de capacitação profissional. Aos sábados, pela manhã, estudantes de todas as turmas se reúnem para uma aula prática.

Com uma trajetória artística de sucesso e reconhecimento público no comando da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Maestro Forró acredita que todos os desafios que surgem na vida são possibilidades para o crescimento profissional e humano.

“A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz” diz Maestro Forró.

