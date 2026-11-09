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CULTURA Maéve encerra turnê "Volúpia Do Sertão ao Mar" com show gratuito em Olinda Apresentação no dia 15 de novembro marca o fim de uma circulação artística por três territórios pernambucanos, após shows em Petrolina e Gravatá

Uma mistura de música, dança, potência vocal e afirmação de identidade marcou a passagem de Maéve por Petrolina e Gravatá, nas primeiras apresentações da turnê “Volúpia – Do Sertão ao Mar”. Com boa receptividade do público nas duas cidades, a cantora, compositora e artista da cena prepara agora o encerramento do projeto, no dia 15 de novembro, em Olinda. O show será realizado às 19h, no Teatro Fernando Santa Cruz, integrado ao Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. Às 14h, no mesmo local, haverá uma roda de conversa. As atividades são gratuitas.

Nas apresentações, Maéve levou ao palco um espetáculo que combina diferentes sonoridades, movimentos e expressões artísticas. Entre canções autorais, coreografias e performances, a artista cantou, dançou e evidenciou a potência de sua voz, envolvendo o público em uma experiência que vai além da música e traduz a força de sua identidade artística. O encerramento em Olinda representa o último capítulo dessa circulação, que conecta o Sertão, o Agreste e o litoral pernambucano por meio da arte e de experiências compartilhadas.



Maéve apresentação em show Maéve apresentação em show

No repertório do espetáculo estão as canções autorais “Sai da Minha Frente”, “Tocando no Raidin”, “Miudinho”, “Montanha Russa” e “Volúpia”. Clássicos como Na primeira manhã e Urubu Rei também ganham novos significados nas apresentações de Maéve. As canções traduzem diferentes aspectos da pesquisa musical da artista e das experiências que inspiram sua produção.

“Voltar a Olinda com meu show é voltar às minhas raízes. Foi onde vivi minha infância e adolescência, onde tive minhas primeiras experiências com a música e as artes e comecei a construir minha trajetória artística. Retornar agora, levando comigo tudo o que construí ao longo desses anos, é um reencontro muito especial com a minha história. Chegar ao final dessa travessia é celebrar tudo o que construímos, mas também abrir caminhos para novos encontros e possibilidades”, destaca Maéve.

Natural de Jaboatão dos Guararapes e radicada em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, Maéve constrói sua identidade artística a partir de referências que atravessam diferentes territórios e sonoridades. Seu trabalho combina elementos do soul, frevo, brega e funk brasileiro, em uma linguagem que articula música, corpo e performance.

Apresentação da cantora Maéve

O álbum “Volúpia” foi produzido em 2025, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) em Pernambuco. Em 2026, a circulação do projeto também conta com recursos da política de fomento à cultura no estado, contribuindo para ampliar o alcance da produção musical independente e aproximar a artista de novos públicos.

Além dos shows, a turnê também promoveu atividades de formação e diálogo. Em Petrolina, foi realizada uma roda de conversa, enquanto Gravatá recebeu uma oficina. Os encontros abriram espaços de escuta e troca sobre processos criativos, identidade, raça, gênero, território e sexualidade. A proposta é aproximar a trajetória da artista das vivências das comunidades, especialmente de jovens negros e negras, estimulando o reconhecimento de suas próprias histórias como possibilidades de expressão e transformação.

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