Maio Roxo conscientiza para câncer de intestino: saiba os sinais de alerta e tratamentos

Este mês é marcado pela campanha Maio Roxo, dedicada à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

Estas doenças crônicas afetam o sistema digestivo, causando inflamações persistentes no trato gastrointestinal, o que pode impactar significativamente a qualidade de vida de pacientes.





Nesta sexta-feira (16), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o gastroenterologista do Hospital Santa Joana Recife, Gustavo Lima, que falou sobre doeças inflamatórias intestinais.

Acompanhe a entrevista através ddo player abaixo

Para inicar a conversa, o médico Gustavo Lima explicou a importância da capanha Maio Roxo

"A importância dessa campanha é poder conscientizar a população e até os profissionais de saúde que não são especialistas,sobre sobre as doenças inflamatórias intestinais, que são duas, a doença de Crohn e a retocolite."

Gastroenterologista, Gustavo Lima/Foto:Divulgação

O gastroenterologista falou sobre deve diagnosticar a retocolite

"A retocolite é um diagnóstico que, basicamente, realmente o médico quem tem que dar é o gastroenterologista, porque muitas vezes é difícil você dar esse diagnóstico."

Gustavo Lima explicou o motivo da dificuldade do diagnóstico da retocolite

"Existe uma série uma série de fatores como a clínica do paciente, os exames de colonoscopia, às vezes exame de imagem, exame de sangue. E aí a gente vai lá e chega esse diagnóstico, não são doenças tão simples assim, do ponto de vista de sintoma, nem diagnóstico"

O médico gastroentrerologista támbém falou sobre alguns sitomas das doenças inflamatórias intestinais

"Em geral, as características dessas doenças vão ser dores abdominais, dor na barriga e diarreia com sangue, principalmente a retocolite. Às vezes o Crohn não, você pode ter um Crohn que não tenha muito sangramento, mas a priori, o que vai chamar a atenção é diarreia com sangue como uma das características principais dessas doenças inflamatórias."

O médico especialista ainda falou sobre a causa des doenças inflamatórias intestinais

"Então são doenças novas. E realmente vem aumentando muito a incidência. Não se sabe exatamente porque, pode ter o componente de urbanização, de poluição, mas hoje o principal culpado acredita-se ser a dieta."



